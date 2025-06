Attribution en Italie des droits médias de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™ 

La Rai pourra ainsi bénéficier des droits multi-supports (télévision, numérique et radio) et présentera un concept de diffusion extrêmement solide. En plus de retransmettre la totalité des matches sur le territoire italien, elle proposera un large éventail de programmes connexes, comprenant résumés des matches et magazines. Au moins 28 des 64 matches de la compétition – dont le match d’ouverture, les demi-finales et la finale – seront diffusés sur la chaîne principale du groupe (Rai 1), répondant ainsi à l’objectif de la FIFA d’offrir la plus large exposition possible à ses compétitions.