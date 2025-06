Appels d’offres lancés en Afrique sub-saharienne pour les droits médias de la Coupe du Monde 2022 et de la Coupe du Monde Féminine 2023

Pour les droits médias en Afrique subsaharienne des éditions 2022 et 2023 de ses deux compétitions phares, à savoir la Coupe du Monde de la FIFA™ et la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, la FIFA lance simultanément deux appels d’offres. Les procédures débuteront ce mardi 26 janvier.

La vingt-deuxième édition de la Coupe du Monde de la FIFA aura deux particularités : elle sera la première accueillie au Moyen-Orient et la première à se disputer en novembre-décembre. Avec des stades ultramodernes, des conditions de jeu optimales et un concept organisationnel compact, le Qatar offrira un cadre idéal pour célébrer la capacité du football à rassembler et inspirer les peuples du monde entier. La compétition regroupera 32 équipes et consistera en 64 matches ; comme à l’accoutumée, la phase de groupes devrait être relevée et la phase à élimination directe palpitante.