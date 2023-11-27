« Road to the Cup » : quand les rêves de Coupe du Monde deviennent réalité

Plus de 1 000 jeunes footballeuses et footballeurs de Houston (Texas) ont participé au tournoi « Road to the Cup »

Les phases finales de toutes les catégories d’âge se sont déroulées à l’Aramco Arena, un terrain de football à 7 spécialement aménagé sur le site du FIFA Fan Festival™

Ce projet, qui s’inscrit dans l’héritage de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, vise à développer durablement le football à Houston

Pour la plupart des footballeuses et footballeurs, le parcours menant à la Coupe du Monde de la FIFA™ commence dans les rues de leur quartier, sur un terrain d’entraînement ou lors d’un tournoi de jeunes. Ces derniers mois, des centaines d’enfants et d’adolescent(e)s de l’agglomération de Houston (Texas) ont emprunté une voie quelque peu différente qui les a conduits jusqu’à une scène située au cœur du FIFA Fan Festival™.

C’est là, en effet, que se sont déroulées les phases finales du tournoi « Road to the Cup » le week-end dernier. Ce qui avait commencé au printemps par des tours de qualification organisés sur des terrains de sport dans toute la région a atteint son apogée à l’Aramco Arena, un terrain de football à 7 spécialement aménagé pour le FIFA Fan Festival. Les derniers titres en jeu ont ainsi été décernés au milieu des supporters célébrant la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, dans une atmosphère forcément particulière.

Le tournoi opposait des équipes de sept garçons ou filles des catégories d’âge U-11 à U-18/U-19. Au total, 125 formations de la région de Houston et du sud du Texas ont participé à ces rencontres. Les tours préliminaires ont eu lieu dans différents complexes sportifs de la région, avant que les meilleures équipes ne se retrouvent à l’Aramco Arena.

Pour Charles Rotramel, président de la commission « Grow the Game » du comité d’organisation de Houston, c’était précisément l’idée qui sous-tendait ce projet :

« Je voulais faire en sorte que la communauté du football de jeunes de Houston se sente pleinement concernée par la Coupe du Monde. Ces enfants jouent eux-mêmes au football. Ils savent ce que signifie de participer à un tournoi. Leur donner la possibilité de disputer leurs phases finales dans le cadre du FIFA Fan Festival leur laissera des souvenirs inoubliables. »

« Road to the Cup » : quand les rêves de Coupe du Monde deviennent réalité Previous 01 / 09 A goalkeeper makes a crucial save during a Road to the Cup championship match. 02 / 09 Young players compete on the Road to the Cup pitch at the FIFA Fan Festival™. 03 / 09 Players battle for possession during a Road to the Cup final. 04 / 09 A Road to the Cup champion team celebrates on the winners’ stage. 05 / 09 Road to the Cup winners pose with the trophy after the final. 06 / 09 06_21_2026 FWC26 FFF (Ben)-58 07 / 09 Fast-paced action during a Road to the Cup final at the FIFA Fan Festival™. 08 / 09 A player drives forward during a Road to the Cup championship game. 09 / 09 A goalkeeper makes a diving save in a Road to the Cup final. Next

Un format choisi avec soin

« Le 7 contre 7 n’est pas très courant dans le football de jeunes au Texas », poursuit Rotramel. « Le jeu y est rapide, intense et incroyablement plaisant. C’est pour cette raison que nous avons souhaité organiser le tournoi sous cette forme. »

Pour bon nombre de participantes et participants, le cadre à lui seul constituait déjà une expérience inédite. Au lieu de terrains habituels, ils ont joué au cœur du FIFA Fan Festival, pleinement intégrés au plus grand événement sportif au monde.

« C’est un événement gigantesque », s’est réjoui Marcus Kars, des Cedar Stars. « Ici, il y a des gens aux origines très variées. C’est sympa de voir tout le monde entrer en contact. »

Son coéquipier Alejandro Gomez a lui aussi apprécié l’ambiance : « On voit tant de personnes et tant de cultures différentes. Ça rend tout ça très spécial », a expliqué l’attaquant.

Pour l’événement, les joueurs et joueuses ne portaient pas non plus les maillots habituels de leur équipe. Grâce aux sponsors, l’ensemble des protagonistes ont reçu des tenues spécialement conçues pour le tournoi – un souvenir particulier de leur expérience personnelle de la Coupe du Monde, indépendamment du classement final.

Un héritage pour la prochaine génération

Pour les organisateurs, « Road to the Cup » était bien plus qu’un simple tournoi. Dès le début, ils se sont demandé comment la Coupe du Monde 2026 pourrait laisser une empreinte durable à Houston. Chris Canetti, président du comité d’organisation de Houston pour la compétition, déclarait ainsi dès le lancement du projet : « Nous voulons offrir aux jeunes joueuses et joueurs des expériences qui les accompagneront toute leur vie. »

Le plan semble s’être concrétisé. Plus de 1 000 enfants et adolescent(e)s ont participé au tournoi, et de nombreuses équipes issues de quartiers défavorisés ont eu la même chance de vivre l’expérience de la Coupe du Monde que celles provenant de milieux plus aisés.

Pour Rotramel, le meilleur reste à venir

« Nous essayons déjà de trouver comment nous pourrions perpétuer cette tradition », enchaîne Rotramel. « Cela pourrai devenir un héritage durable de la Coupe du Monde. »

Les conditions sont en tout cas réunies. À Houston, environ 75 000 enfants et adolescent(e)s pratiquent le football organisé dans plus de 100 clubs. L’intérêt pour le tournoi était donc très grand : 125 équipes ont ainsi participé aux tours de qualification, avant que les meilleures d’entre elles ne se qualifient pour le grand rendez-vous final sur le site du FIFA Fan Festival.

Lorsque les dernières médailles ont été remises ce week-end, une chose en particulier a sauté aux yeux de Rotramel : l’enthousiasme sur les visages des enfants.

« On voit tout de suite à quel point ils sont fiers de pouvoir jouer ici », conclut-il. « Le Fan Festival a trouvé son public au sein de la communauté footballistique. Beaucoup de gens viennent ici, mais rares sont ceux qui ont le droit de jouer sur ce terrain. C’était exactement le but de ‘Road to the Cup’. »