Le calendrier des matches de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ sera dévoilé le 4 février

La FIFA a annoncé que le calendrier des matches de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, la plus grande et la plus inclusive qui soit, sera dévoilé aux amateurs de football du monde entier le dimanche 4 février 2024.

La répartition des 104 matches de cette édition à l’ampleur inédite sera révélée au cours d’une émission spéciale, tout comme les sites du match d’ouverture, de l’entrée en lice et des matches de groupe des équipes nationales des pays hôtes, et bien entendu, le site de la tant attendue finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, programmée le dimanche 19 juillet 2026.

La Coupe du Monde de la FIFA 2026™ accueillera des millions de supporters dans 16 stades exceptionnels situés dans des villes et agglomérations emblématiques du Canada, des États-Unis et du Mexique : Atlanta, Boston, Dallas, Guadalajara, Houston, Kansas City, Los Angeles, Mexico, Miami, Monterrey, New York (New Jersey), Philadelphia, San Francisco Bay Area, Seattle, Toronto et Vancouver.