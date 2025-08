La FIFA annonce la date du tirage au sort des qualifications de la Concacaf pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

La FIFA a dévoilé aujourd’hui un certain nombre d’informations concernant le tirage au sort des qualifications de la Concacaf pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Cette édition, qui s’annonce d’ores et déjà comme l’une des plus inclusives de tous les temps, verra des millions de supporters déferler sur les 16 magnifiques villes hôtes de la compétition au Canada, aux États-Unis et au Mexique.