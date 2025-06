Appel d’offres pour les droits médias des qualifications de la zone Afrique pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

À la suite d’un accord trouvé en août 2019 avec les 54 associations membres de la Confédération Africaine de Football (CAF), les droits médias pour l’ensemble des éliminatoires continentaux en vue des Coupes du Monde de la FIFA 2022 et 2026 entrent dans le cadre d’un modèle de vente centralisé par la FIFA. En vertu de cet accord, tous les bénéfices réalisés seront reversés directement aux 54 associations membres de la CAF.

Pour la toute première fois, jusqu’à 10 sélections africaines participeront à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, contre 5 dans le cadre de l’édition 2022. Il s’agit d’une occasion unique pour de nombreuses nations africaines émergentes d’écrire l’histoire dans la plus grande des compétitions et à leurs supporters de les soutenir sur la plus grande des scènes.