Les enfants un peu plus près des terrains de Russie 2018

Depuis la Coupe du Monde de la FIFA, France 1998™, le programme Jeunesse de la FIFA a permis à des enfants de découvrir le football, quel que soit leur sexe. Lors de Russie 2018, près de 4 000 enfants et adolescents, âgés de 6 à 17 ans, joueront un rôle déterminant dans la plus grande des compétitions de football et pourront, par la même occasion, rencontrer leurs idoles !

Cette grande diversité comprend des jeunes du monde entier et des Russes, issus de vingt villes du pays hôte. Des enfants en fauteuil roulant participeront au match d’ouverture ainsi qu’à la finale du tournoi en tant qu’accompagnateurs de joueurs pour McDonald’s et porteurs des drapeaux nationaux pour Coca-Cola, dont l’équipe de ramasseurs de balle sera entièrement féminine pour le match d’ouverture. D’autres participants au programme Jeunesse ont pris part aux Jeux Olympiques spéciaux (Special Olympics). Tandis qu’adidas, Coca-Cola, Kia Motors et McDonald’s reconduisent leur soutien au programme Jeunesse pour Russie 2018, Dalian Wanda participe à cette initiative pour la première fois.

Le développement de la jeunesse est un élément essentiel de FIFA 2.0, avec un message-clé : qu’ils soient joueurs ou supporters, les jeunes sont l’avenir du football. Dans le cadre de cette initiative, Philippe Le Floc’h, directeur commercial de la FIFA, a déclaré : "La FIFA, en collaboration avec adidas, Coca-Cola, Dalian Wanda, Kia et McDonalds, offre aux participants au programme Jeunesse l’opportunité de vivre une aventure unique. Notre objectif est d’approfondir les relations entre les supporters et le football, non seulement sur le terrain et dans les stades, mais également avec des personnes provenant des quatre coins du monde. Ce programme illustre parfaitement la collaboration entre la FIFA et ses Partenaires et Sponsors au service des communautés afin de leur offrir une expérience authentique et unique dans le cadre de la Coupe du Monde de la FIFA™".