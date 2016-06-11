samedi 11 juin 2016, 10:33
La Nouvelle-Zélande retrouve son trône (0:0, t.a.b 4:2)
La Nouvelle-Zélande a brisé le rêve de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, sous ses yeux et ceux de ses supporters, en décrochant aux penalties la Coupe des Nations de l'OFC (0:0, t.a.b 4:2). Les Kiwis se qualifient au passage pour le Coupe des Confédérations de la FIFA, Russie 2017.
Stefan Marinovic a enfilé le costume de héros en arrêtant deux penalties, après 120 minutes riches en émotions mais pauvres en occasions. Les Néo-Zélandais n'avaient plus remporté le tournoi continental depuis 2008.
La Coupe des Nations de l'OFC enverra six de ses huit meilleurs élèves au troisième tour des qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA, Russie™ : Nouvelle-Calédonie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, Tahiti, Fidji, Nouvelle-Zélande.