La Nouvelle-Zélande retrouve son trône (0:0, t.a.b 4:2)

La Nouvelle-Zélande a brisé le rêve de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, sous ses yeux et ceux de ses supporters, en décrochant aux penalties la Coupe des Nations de l'OFC (0:0, t.a.b 4:2). Les Kiwis se qualifient au passage pour le Coupe des Confédérations de la FIFA, Russie 2017.