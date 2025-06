FIFA TV deux fois primée pour sa couverture de la Coupe du Monde 2018

"Ces deux distinctions viennent clore une Coupe du Monde exceptionnelle, notamment de par la qualité des images retransmises en direct. Nous sommes aussi particulièrement fiers de voir que tout le travail que nous avons effectué sur le plan technique a été récompensé. Notre concept de production novateur nous a permis de fournir différents formats via un seul et unique procédé de production ; cela a grandement amélioré la qualité de la diffusion dans le monde entier"», a expliqué Florin Mitu, chef du département Production de diffusion hôte, présent lors de la cérémonie organisée à Amsterdam ce 13 septembre.

"Nous sommes très heureux de recevoir ces prix. Ils viennent récompenser le travail et l’engagement de nos équipes après des mois et des années de préparation. Ils marquent aussi notre volonté constante d’améliorer l’expérience des amateurs du football du monde entier et de leur offrir les meilleures images qui soient pour le plus grand des spectacles de football", a pour sa part ajouté Josh Smith, directeur de la sous-division Télévision de la FIFA.