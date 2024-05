De Bruyne distributeur de caviar

Les Diables les plus en vue Kevin de Bruyne marque les esprits de semaine en semaine en Premier League, il pourrait bientôt marquer les statistiques avec Manchester City. Le joueur de 26 ans a offert trois nouvelles passes décisives à ses coéquipiers face à Leicester (5:1). Le record du genre (20) appartient à un certain Thierry Henry, l'un des assistants de Roberto Martinez. Il reste 11 rencontres à De Bruyne pour réaliser plus de six nouvelles offrandes.