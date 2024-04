Buffon dans une autre dimension

Gianluigi Buffon continue de défier les statistiques et les attaquants adverses avec la même verve, comme si le temps n'avait pas de prise sur lui. Après plus de deux décennies au plus haut niveau, le gardien de 39 ans fait toujours la loi dans son rectangle. Face à l'Albanie ce vendredi 24 mars, Gigi est devenu le joueur européen le plus capé de l'histoire en équipe nationale (168) devant Iker Casillas (167). La légende vivante a évidemment encore fait les choses bien en ne concédant pas de but (2:0), pour la 426ème fois de sa carrière professionnelle.