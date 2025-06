Yadea devient Supporter régional de Russie 2018™ pour l’Asie

La société chinoise Yadea, leader sur le marché de la production de motos, vélos et scooters électriques, est officiellement devenue Supporter régional de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ dans le cadre d’une cérémonie organisée le 8 février 2018 à Shanghai. Elle se voit octroyer ainsi différents avantages, dont une forte exposition via les panneaux à DEL pendant la compétition, l’accès à des billets et le droit d’association de la marque à l’événement en Asie.

"Nous sommes heureux d’accueillir Yadea dans le giron de nos Supporters régionaux et impatients de travailler avec ce groupe afin de toucher encore plus d’amateurs de football dans une région absolument essentielle pour la FIFA", a déclaré Philippe Le Floc’h, directeur de la division Commercial de la FIFA. "Yadea est populaire auprès des jeunes et promeut un mode de vie plus durable, deux aspects particulièrement importants à nos yeux."

"C’est un grand honneur pour Yadea que de devenir Supporter régional pour l’Asie. La Coupe du Monde de la FIFA est l’un des événements sportifs les plus suivis de la planète et à ce titre, elle entre parfaitement dans notre stratégie d’internationalisation et de positionnement", a pour sa part indiqué Liu Yeming, président du Yadea Technology Group. "Yadea lancera ses campagnes promotionnelles régionales en parallèle de la Coupe du Monde 2018 afin de toucher les fans et de faire en sorte que de plus en plus de personnes puissent avoir accès à des motos, vélos et scooters électriques de haute qualité et ainsi vivre de manière plus écologique."