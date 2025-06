Vivo devient fournisseur officiel de smartphones de la FIFA pour les Coupes du Monde de la FIFA™ 2018 et 2022

Vivo a été présenté le 31 mai 2017 en tant que sponsor officiel de la FIFA dans le domaine des smartphones en vertu d’un accord de sponsoring qui courra jusqu’en 2022 et couvrira les éditions 2018 et 2022 de la Coupe du Monde de la FIFA™. L’annonce a été faite dans l’historique Temple des ancêtres impériaux de Pékin en présence du vice-président exécutif de Vivo, Ni Xudong, et de la Secrétaire Générale de la FIFA, Fatma Samoura.

En tant que fournisseur officiel de smartphones, Vivo sponsorisera les Coupes du Monde de la FIFA™ 2018 et 2022 et la Coupe des Confédérations de la FIFA. La portée mondiale de ce partenariat de six ans devrait amener Vivo vers de nouveaux sommets. Le logo de Vivo apparaîtra sur les panneaux publicitaires autour du terrain lors de chaque match, mais aussi sur les billets de match, les communiqués de presse et autres plateformes promotionnelles clés. L’accord comprend en outre des activations marketing spéciales telles que le droit de sélectionner des invités qui joueront le rôle de photographe pour la marque chinoise au cours de l’échauffement d’avant-match. Enfin, Vivo introduira progressivement un téléphone "Coupe du Monde de la FIFA™" personnalisé qui offrira une expérience unique aux amateurs de football du monde entier.

Ni Xudong a expliqué : "Le football est un sport empli de passion et de moments magiques, qui procure de la joie à des millions de gens. De plus, la progression permanente est l’essence du football. Ainsi, en tant que sponsor mondial de la Coupe du Monde de la FIFA, Vivo entend s’associer énergiquement à l’esprit du football, et montrer à ses clients du monde entier une image de marque créative, joyeuse et internationale. Dans le même temps, Vivo apportera à la Coupe du Monde et au football des éléments plus personnalisés, dynamiques et innovants."

Parlant de ce nouveau partenariat, la Secrétaire Générale de la FIFA, Fatma Samoura, a déclaré : "Le football et la technologie se rapprochent de jour en jour sur le terrain comme en dehors. Ainsi, le moment est idéal pour débuter un partenariat de cette nature avec un leader mondial du marché des smartphones. Nous sommes très heureux de travailler en étroite collaboration avec Vivo et avons hâte de les voir s’impliquer dans les prochaines éditions de la Coupe du Monde et de la Coupe des Confédérations."