Position de la FIFA en réaction à la déclaration faite par le président de la chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante

La FIFA salue le fait que le dossier est plus ou moins clos au vu de la déclaration du président de la chambre de jugement qui affirme ce 13 novembre que "L’analyse de la procédure de candidature à l’organisation des Coupes du Monde de la FIFA™ 2018 et 2022 est close pour la Commission d’Éthique". Ce dernier avait auparavant affirmé que "Pour ce qui est du cadre dans lequel ont été menées les procédures de candidature relatives à l’attribution des compétitions finales des Coupes du Monde de la FIFA™ aux pays organisateurs, la chambre d’instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA n’a relevé aucune violation ni entrave aux règles et règlements applicables".

Enfin, la FIFA reconnaît les recommandations formulées dans ladite déclaration pour ce qui est de l’amélioration de la procédure de candidature pour les futures Coupes du Monde de la FIFA™ mais elle prend également acte des commentaires du président de la chambre de jugement en ce qui concerne la procédure de candidature pour les Coupes du Monde de la FIFA™ 2018 et 2022, qu’il juge "bien pensée, solide et professionnelle". La FIFA a déjà révisé la procédure de sélection des pays organisateurs de la Coupe du Monde de la FIFA™ dans le cadre de son processus de réformes de gouvernance mené entre 2011 et 2013 ; elle en a conclu que la décision devrait désormais être prise par le Congrès de la FIFA et non plus par le Comité Exécutif, et des discussions pour d’éventuels amendements supplémentaires sont par ailleurs en cours dans le cadre d’une révision interne de la procédure de candidature de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Les recommandations de la Commission d’Éthique seront soigneusement étudiées et évaluées dans le cadre de cette révision.