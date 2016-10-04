Plusieurs fédérations de football sanctionnées pour le comportement antisportif et discriminatoire de leurs supporters

La FIFA peut confirmer ce 4 octobre 2016 les sanctions imposées à plusieurs fédérations pour des comportements antisportifs et à caractère discriminatoire affichés par leurs supporters lors de matches de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™.

Sur la base de rapports de matches et de preuves supplémentaires générées par le système de surveillance antidiscrimination de la FIFA, celle-ci a ouvert des procédures disciplinaires à l’encontre, entre autres, des fédérations de football du Honduras, du Salvador, du Mexique, du Canada, du Chili, du Brésil, d’Argentine, du Paraguay, du Pérou, d’Italie et d’Albanie.

Étant donné que le Chili a commis une nouvelle violation durant la période probatoire imposée en mai 2016, il se voit interdire de disputer un deuxième match officiel dans l’Estádio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago. Le stade ne pourra par conséquent pas être utilisé lors du match de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ opposant le Chili au Venezuela le 28 mars 2017. En outre, la Fédération Chilienne de Football s’est vu infliger une amende de CHF 65 000 pour deux cas.

En outre, le Honduras a écopé d’une amende de CHF 65 000 pour deux cas, alors que l’Albanie devra s’acquitter d’une amende de CHF 50 000, le Salvador de CHF 45 000, l’Italie, le Mexique et le Pérou de CHF 30 000, le Paraguay et l’Argentine de CHF 25 000, et le Canada et le Brésil de CHF 20 000 pour des cas individuels.

Les procédures sont toutes liées à des incidents discriminatoires et des comportements antisportifs de leurs supporters, notamment sous la forme de chants homophobes. La Commission de Discipline a pris ces décisions après avoir analysé toutes les circonstances spécifiques de chaque cas, et en particulier les rapports des officiels de match, la position adoptée par l’association (le cas échéant) ainsi que le rapport de l’observateur antidiscrimination et les preuves pertinentes disponibles. Des circonstances atténuantes ont également été prises en compte dans certains cas, notamment les efforts déployés par les associations membres pour sensibiliser les spectateurs et lutter contre la discrimination. La commission a toute latitude pour ce qui est de l’évaluation d’une preuve (cf. art. 97, al. 1 du Code disciplinaire de la FIFA). Les décisions ont été notifiées aux parties concernées.

Outre la surveillance et la possible sanction liées à des incidents discriminatoires potentiels, la FIFA a élaboré une stratégie globale visant à lutter contre la discrimination. Celle-ci se présente notamment sous la forme d’un guide des bonnes pratiques de la FIFA en matière de diversité et de lutte contre la discrimination, de formations, de plus de sensibilisation et d’un plus grand soutien en faveur des associations membres pour les aider à définir des mesures préventives et pédagogiques concrètes.

Des précisions sur les cas sont disponibles sur FIFA.com dans le document établissant une vue d’ensemble des incidents disciplinaires dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2018™.