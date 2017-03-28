Lionel Messi suspendu quatre matches

Sur la base des articles 77a et 108 du Code disciplinaire de la FIFA, la Commission de Discipline de la FIFA a décidé de prendre la décision suivante concernant le footballeur argentin Lionel Messi eu égard à un incident survenu lors d’un match de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ opposant l’Argentine au Chili le 23 mars 2017.

Lionel Messi a été reconnu coupable de violation de l’art. 57 du Code disciplinaire de la FIFA en ayant prononcé des paroles injurieuses à l’encontre d’un arbitre assistant.

Par conséquent, Lionel Messi a été suspendu pour quatre matches officiels et a écopé d’une amende de CHF 10 000. La sanction sera effective dès le prochain match de la compétition préliminaire de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™, qui opposera aujourd’hui la Bolivie à l’Argentine. Les matches de suspension restants devront être purgés lors des prochains matches de l’Argentine dans la compétition préliminaire de la Coupe du Monde 2018.

Cette décision reflète la jurisprudence appliquée constamment par la Commission de Discipline de la FIFA dans des cas analogues survenus par le passé.