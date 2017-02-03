La FIFA rejette l'appel de la Bolivie concernant un joueur inéligible

La Commission de Recours de la FIFA a décidé de rejeter les appels interjetés par la Fédération Bolivienne de Football (FBF) et de confirmer en totalité les décisions rendues par la Commission de Discipline de la FIFA dans le cadre d’une procédure ouverte après que le joueur Nelson Cabrera avait joué deux matches comptant pour la compétition préliminaire de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ (Bolivie – Pérou le 1er septembre 2016 et Chili – Bolivie le 6 septembre 2016).