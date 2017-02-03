Les meilleurs à l'œuvre

Streaming en direct, temps forts, exclusivités et plus encore!
FIFA.com
Communiqué de Presse

Fédération Internationale de Football Association

FIFA Strasse 20, P.O Box 8044 Zurich, Switzerland, +41 (0) 43 222 7777

vendredi 03 février 2017, 15:27
Organisation

La FIFA rejette l'appel de la Bolivie concernant un joueur inéligible

La Commission de Recours de la FIFA a décidé de rejeter les appels interjetés par la Fédération Bolivienne de Football (FBF) et de confirmer en totalité les décisions rendues par la Commission de Discipline de la FIFA dans le cadre d’une procédure ouverte après que le joueur Nelson Cabrera avait joué deux matches comptant pour la compétition préliminaire de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ (Bolivie – Pérou le 1er septembre 2016 et Chili – Bolivie le 6 septembre 2016).

Les deux matches sont donc déclarés perdus par forfait (synonyme de victoires 3-0 pour le Pérou et le Chili) ; la FBF devra également s’acquitter de deux amendes de CHF 6 000.

Thèmes en lien
OrganisationBoliviaChilePeruCONMEBOL
Cookie Settings