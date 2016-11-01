La Bolivie sanctionnée pour avoir aligné un joueur inéligible

La Fédération Bolivienne de Football (FBF) a été sanctionnée pour avoir aligné un joueur inéligible lors de deux matches de la compétition préliminaire de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ opposant la Bolivie au Pérou le 1er septembre 2016 et la Bolivie au Chili le 6 septembre 2016.
La Commission de Discipline de la FIFA ayant établi que la FBF a enfreint l’art. 55, al. 1 du Code disciplinaire de la FIFA ainsi que l’art. 8 du Règlement de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™, les deux matches sont déclarés perdus par forfait (3-0 pour le Pérou et 3-0 pour le Chili) et la FBF a écopé d’une amende totale de CHF 12 000. En rendant sa décision, la Commission de Discipline de la FIFA s’est référée à la formulation de l’art. 55 du Code disciplinaire de la FIFA, qui établit une sanction claire pour toute violation des règles d’éligibilité.
Cette sanction concerne le joueur Nelson Cabrera qui a été aligné par la Bolivie, violant ainsi les règles de qualification des joueurs en équipe représentative, établies dans le Règlement d’application des Statuts de la FIFA.
La sanction prend effet immédiatement.