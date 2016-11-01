La Bolivie sanctionnée pour avoir aligné un joueur inéligible

La Fédération Bolivienne de Football (FBF) a été sanctionnée pour avoir aligné un joueur inéligible lors de deux matches de la compétition préliminaire de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ opposant la Bolivie au Pérou le 1er septembre 2016 et la Bolivie au Chili le 6 septembre 2016.

La Commission de Discipline de la FIFA ayant établi que la FBF a enfreint l’art. 55, al. 1 du Code disciplinaire de la FIFA ainsi que l’art. 8 du Règlement de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™, les deux matches sont déclarés perdus par forfait (3-0 pour le Pérou et 3-0 pour le Chili) et la FBF a écopé d’une amende totale de CHF 12 000. En rendant sa décision, la Commission de Discipline de la FIFA s’est référée à la formulation de l’art. 55 du Code disciplinaire de la FIFA, qui établit une sanction claire pour toute violation des règles d’éligibilité.