Arena Foods Catering assurera la restauration dans les stades

Ce 16 décembre 2016, la FIFA a annoncé que la mise en œuvre des programmes de restauration dans les stades pendant la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ et la Coupe des Confédérations de la FIFA, Russie 2017 serait confiée à l’entreprise moscovite Arena Foods Catering.

Arena Foods Catering a remporté un appel d’offres international auquel prenaient part quinze entreprises russes du secteur de la restauration publique. Le projet d’organisation de la restauration des spectateurs sera l’un des plus complexes et les plus grands de Russie et de toute l’Europe de l’Est. Il comprendra environ 400 points de restauration permanents, soit plus de 2 200 points de vente dans les douze stades et permettra de créer environ 8 000 emplois au cours de la Coupe du Monde de la FIFA 2018™ – et 86 points de restauration et jusqu’à 3 000 emplois au cours de la Coupe des Confédérations de la FIFA en juin et juillet prochains.

Arena Foods fait partie du groupe Chocoladnitsa, qui a été fondé en 1994 et qui est l’une des plus grandes chaînes de restaurants en Russie. À ce jour, plus de 30 000 personnes travaillent dans 920 sociétés de restauration appartenant au groupe. L’entreprise possède les droits exclusifs pour l’organisation de la restauration au stade du Spartak, l’une des enceintes où auront lieu les matches de la Coupe du Monde de la FIFA 2018™.

"La FIFA et le Comité Organisateur Local accordent une importance primordiale à ce que les spectateurs venant au stade vivent la meilleure expérience possible", a déclaré le directeur commercial de la FIFA, Philippe Le Floc’h. "Le niveau élevé de l’organisation de la restauration au stade joue un rôle important à cet égard, et c’est pourquoi nous sommes très heureux que cette question soit traitée par un partenaire aussi expérimenté et renommé qu’Arena Foods. Le programme de mise en œuvre de la restauration dans les stades pendant la Coupe du Monde de la FIFA 2018 et la Coupe des Confédérations 2017 sera très vaste, et nous sommes convaincus que la société Arena Foods développera un menu intéressant et sera en mesure de répondre aux attentes des supporters de football du monde entier."

"Nous sommes honorés que la FIFA ait choisi notre société pour la mise en œuvre de la restauration dans les stades lors de la Coupe des Confédérations 2017 et la Coupe du Monde 2018 en Russie", a déclaré Vlad Reoutov, directeur général d’Arena Foods. "Nous sommes impatients de travailler avec la FIFA et le Comité Organisateur Local et nous utiliserons toutes nos connaissances et notre expérience pour offrir aux spectateurs qui se rendront dans les stades un menu savoureux et varié."

Le programme FIFA de restauration dans les stades est conçu pour assurer l’alimentation des supporters au cours de ces deux compétitions. L’appel d’offres visait surtout à sélectionner un prestataire de services qui pourrait garantir des produits de haute qualité et un haut niveau de service dans tous les stades, et proposer une cuisine locale comme internationale. Le menu sera développé en tenant compte des goûts des supporteurs de différents pays, mais comprendra également des plats russes traditionnels, tels que le koulibiak (tourte russe à base de viande, de poisson ou de choux, etc.).

Les supporters peuvent déposer des demandes de billets pour la Coupe des Confédérations de la FIFA sur le site fifa.com/tickets. En tout, près de trois millions de billets seront mis en vente pour les matches de la Coupe du Monde de la FIFA™, qui auront lieu dans douze stades, et environ 780 000 billets pour les matches de la Coupe des Confédérations de la FIFA, qui auront lieu dans quatre enceintes. Le programme permettra également de créer des milliers d’emplois temporaires dans les onze villes hôtes.