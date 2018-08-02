La semaine en chiffres

Zlatan, aussi bien que Robbie Keane

Paulo Lopes, plus de trophées que de matches joués

Les champions du monde U-20 sont maudits

1 108 jours après que Robbie Keane est devenu le dernier joueur du LA Galaxy à inscrire un triplé en MLS, Zlatan Ibrahimović en a fait de même. Le lauréat 2013 du Prix Puskás de la FIFA, passeur décisif (pour le troisième match de suite) pour Giovani dos Santos sur le premier but du Galaxy, a ainsi permis aux quintuples champions de MLS de revenir au score à deux reprises et de battre Orlando City 4:3.

100 buts en MLS, c'est la barre passée par Bradley Wright-Phillips. Aucun joueur n'avait atteint cette barre aussi rapidement. Il est aussi le premier Européen à réaliser cet exploit et le neuvième au classement général. Quelques jours plus tard, BWP a raté son tir au but dans la séance finale du match All-Star de la MLS, ce qui veut dire que, pour la deuxième année de suite, cette rencontre de prestige s'est terminée sur le score de 1:1 et a été remportée aux tirs au but par les visiteurs : le Real Madrid en 2017 et la Juventus mercredi 1er août.

21 buts, soit un but toutes les minute et 43 secondes : l'Angleterre et l'Allemagne ont régalé dans leur match amical de beach soccer. Les Allemands l'ont emporté 13:8 sur leur nouveau terrain, au lendemain d'un revers 6:3 face aux mêmes adversaires. Les deux formations espèrent disputer, l'année prochaine, leur toute première Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA.

11 matches et 12 trophées : voilà le palmarès de Paulo Lopes en 13 saisons avec Benfica. Au fil du temps, ses concurrents Michel Preud'homme, Sergei Ovchinnikov, Carlos Bossio, Robert Enke, Artur, Jan Oblak, Julio Cesar, Ederson et Bruno Varela ont empêché le gardien d'être aligné plus souvent au cours de ses deux passages au club. Le portier de 40 ans a raccroché les gants cette semaine.

7 buts, c'est le total inscrit par le Portugal et l'Italie dans une rencontre palpitante à Seinäjoki pour la finale du Championnat d'Europe des moins de 19 ans de l'UEFA la plus prolifique de l'histoire, en 34 éditions. Le record précédent était de cinq buts, quand l'Espagne battait 4:1 une équipe d'Italie composée de Gigi Buffon, Andrea Pirlo et Francesco Totti en finale 1995. La Rojita de Paco Alcacer et d'Alvaro Morata en faisait de même (3:2) face à la République tchèque en 2011. Malgré un doublé de Moise Kean pour l'Italie, João Felipe a permis au Portugal de l'emporter 4:3. Vous aussi vous attendez avec impatience la Coupe du Monde U-20 de la FIFA l'an prochain ?

6 vainqueurs de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA de suite ont raté l'occasion de défendre leur titre. En effet, l'Argentine, le Ghana, le Brésil, la France et la Serbie ne se sont pas qualifiés pour les éditions 2009, 2011, 2013, 2015 et 2017 tandis que les champions anglais en titre ont été surpris 3:0 par la Norvège, dont la dernière participation à la compétition mondiale U-20 remonte à 1993, en barrages pour la cinquième et dernière place européenne qualificative pour Pologne 2019.

3 buts en deuxième période, c'est ce qu'Angel Romero a marqué pour donner la victoire 4:1 aux Corinthians, pourtant menés, face à Vasco da Gama dans la revanche de la première Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. Les Corinthians ont ainsi signé leur première victoire à l'extérieur dans le championnat Brasileirão en 14 semaines. L'ailier paraguayen, qui a évolué attaquant le temps d'un match, a marqué cinq buts lors de ses 120 dernières minutes de jeu et double ainsi le légendaire Ronaldo sur la liste des meilleurs buteurs de l'histoire du club.