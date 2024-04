La finale en chiffres

Chelsea et Palmeiras disputent la finale de la 18ème Coupe du Monde des Clubs

Coup de projecteur sur les chiffres qui ont marqué cette affiche et les deux clubs

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo en vedettes

251

Les clubs de Liverpool (127) et Flamengo (124) totalisaient 251 ans lors de la finale de l’édition 2019, ce qui fait de cette finale la "doyenne" de la compétition. On trouve ensuite le FC Barcelone et River Plate (230 ans, en 2015), le Real Madrid et Grêmio (229 ans en 2017) puis Chelsea et Palmeiras (223 ans cette année).

110

Lionel Messi a signé le but le plus tardif de l’histoire de la finale, en marquant à la 110ème minute contre Estudiantes en 2009. Le Barça semblait condamné à la défaite mais Pedro, en égalisant dans les derniers instants, a permis aux Catalans d’arracher la prolongation. Estudiantes reste, à ce jour, le seul club à s’être incliné en finale après avoir ouvert le score.

EAU 2009 : Estudiantes 1-2 (a.p) FC Barcelone

104

Thiago Silva compte plus de sélections en équipe nationale (104) que l’ensemble des 16 joueurs utilisés par Palmeiras en demi-finale (78). Côté paulista, le capitaine paraguayen Gustavo Gomez totalise à lui seul 54 capes. À l’inverse, les 14 joueurs utilisés par Chelsea contre Al Hilal cumulaient 613 sélections.

10

Palmeiras domine la scène nationale, avec dix titres de champion du Brésil. Chelsea a été champion d’Angleterre à six reprises, ce qui le place à la septième place de ce classement derrière Manchester United (20 titres), Liverpool, (19), Arsenal (13), Everton (9), Aston Villa et Manchester City (7).

9

Entré en cours de jeu contre Corinthians en 2012, César Azpilicueta pourrait établir un nouveau record en disputant deux finales à neuf ans d’intervalle. Cristiano Ronaldo reste la référence en la matière, avec huit ans d’écart.

9

Palmeiras offrira au Brésil sa neuvième finale de Coupe du Monde des Clubs, ce qui constitue un record. L’Espagne compte, quant à elle, huit présences en finale.

9

Il faut remonter neuf ans en arrière pour trouver trace d'un vainqueur en dehors de l’Europe. À l’époque, Corinthians avait créé la surprise en s'imposant 1-0 face à Chelsea en finale de Japon 2012.

7

Dante (Bayern Munich) a inscrit le but le plus rapide en finale après sept minutes en 2013. Le défenseur avait trompé le gardien du Raja de Casablanca Khalid Askri sur un enchaînement imparable : contrôle, demi-tour et frappe.

Le monde aussi appartient au Bayern

6

Les deux finales les plus prolifiques ont opposé l’AC Milan à Boca Juniors (4-2) et le Real Madrid à Kashima Antlers (4-2).

Japon 2007 : Boca Juniors 2-4 AC Milan (Finale)

6

Six joueurs ont remporté cette compétition avec plusieurs clubs : Dida (Corinthians et AC Milan), Danilo (São Paulo et Corinthians), Thiago Alcantara (FC Barcelone et Bayern Munich), Toni Kroos (Bayern Munich et Real Madrid), Ronaldo (Manchester United et Real Madrid) et Xherdan Shaqiri (Bayern Munich et Liverpool). Kroos est le seul joueur à avoir soulevé le trophée cinq fois. L’international allemand a participé au sacre du Bayern en 2013, ainsi qu’aux quatre triomphes du Real Madrid par la suite.

5

Les cinq premières finales ont été exclusivement disputées par des clubs européens ou sud-américains. Au cours des 11 dernières éditions, cinq équipes issues d’autres continents ont réussi à briser cette hégémonie : le TP Mazembe, le Raja de Casablanca, Kashima Antlers, Al Ain et Tigres. Les Japonais sont passés les plus près d’une victoire inattendue en 2016. Alors qu’ils menaient encore à l’heure de jeu, ils n’ont pu empêcher Cristiano Ronaldo d’inscrire trois buts, dont deux en prolongation.

EAU 2010 : TP Mazembe 0-3 Inter Milan (Finale)

5

Un seul joueur a participé cinq fois à cette finale : Toni Kroos. Le milieu du Bayern Munich a conquis sa première Coupe du Monde des Clubs en 2013, avant de participer aux quatre sacres du Real Madrid entre 2014 et 2018.

4

La plus large victoire est à mettre au crédit du FC Barcelone, vainqueur (4-0) du Santos de Neymar en 2011 grâce notamment à Xavi et Lionel Messi. Ce match a longtemps détenu (conjointement) le record de la plus large victoire du tournoi, jusqu’à ce qu’Al Hilal domine Al Jazira (6-1) lors de l'édition 2021.

Japon 2011 : Santos 0-4 FC Barcelone (Finale)

3

Cristiano Ronaldo est le seul joueur à avoir inscrit un triplé en finale. En 2016, le Portugais a largement contribué à la victoire du Real Madrid sur Kashima Antlers.

Japon 2016 : Real Madrid 4-2 Kashima Antlers (Finale)

3

Trois finales ont opposé des clubs anglais et brésiliens et, pour le moment, les Sud-Américains mènent 2-1. À chaque fois, le score était le même : São Paulo a battu Liverpool (1-0) en 2015, Corinthians a battu Chelsea (1-0) en 2012 et Liverpool a battu Flamengo (1-0) en 2019.

