Déclaration de la FIFA concernant le représentant de l’OFC à EAU 2021

Suite au retrait d’Auckland City FC, la FIFA annonce ce 31 décembre 202 que l’AS Pirae (Tahiti) participera à la prochaine Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, EAU 2021™. Malgré des échanges récents entre la FIFA, Auckland City FC, la Fédération néo-zélandaise de football et l’OFC, la suspension de la réouverture des frontières néo-zélandaises en raison de la pandémie de Covid-19 et la réintroduction d’un système de quarantaine et d’isolation en cas de retour au pays ont contraint Auckland City FC à renoncer à sa participation, à regret. En conséquence, l’AS Pirae a été choisie pour représenter l’OFC lors de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, EAU 2021™. L’AS Pirae rejoint donc les autres champions continentaux Monterrey (CONCACAF), Chelsea (UEFA), Palmeiras (CONMEBOL), Al Hilal SFC (AFC) et Al Ahly (CAF), ainsi qu’Al Jazira, champion des Émirats Arabes Unis en titre. La Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2021™ aura lieu aux Émirats Arabes Unis, du 3 au 12 février 2022. Pour ne rien manquer de l'actualité du tournoi et consulter le calendrier des matches, rendez-vous sur la section dédiée au tournoi sur FIFA.com.