Chocs au programme

​ On connait les groupes de la Ligue des champions de la CAF

Chocs Al Ahly-Espérance (Gr. A), Mamelodi - Wydad (Gr. C)

Derby bouillant entre MC Alger et ES Sétif (Gr. B)

Ils sont encore 16 à prétendre au trône d’Afrique, et le sort les a séparé en quatre groupes équilibrés ce 21 mars au Caire où a donc eu lieu le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF. Et il devrait y avoir du spectacle à venir sur le Continent Mère. De nombreux chocs sont en effet au programme.

Dans le Groupe A, Al Ahly et l’Esperance de Tunis auront droit à des retrouvailles après leur double confrontation de l’année dernière, en quart de finale. Les Egyptiens s’étaient qualifiés pour les demi-finales aux dépens des Sang et Or. Il y aura donc de la revanche dans l’air côté tunisien. Outsiders, les Botswanais de Township Rollers et les Ougandais de Kampala CCA tenteront de jouer les trouble-fêtes dans cette poule.

Pas moins de trois clubs maghrébins composent le Groupe B, en plus du TP Mazembe, vainqueur à cinq reprises de la compétition. Les Marocains de Difaâ El Jadida tenteront de se frayer un chemin vers les quarts de finale, stade qu’ils n’ont jamais atteint. Mais ils auront fort à faire avec, non seulement le TP, mais aussi un redoutable duo algérien, l’ES Sétif et le MC Alger.

Les deux derniers vainqueurs du tournoi s’affronteront dans un Groupe C relevé. Tenant du titre, le Wydad Casablanca a ainsi rendez-vous avec Mamelodi Sundowns, vainqueurs en 2016. Les deux équipes s’étaient d’ailleurs affrontés en 2017, le WAC éliminant les Sud-Africains au stade des quarts… En plus de ce duo d’habitués, une paire de débutants tentera de prolonger l’aventure continentale en prenant place dans le groupe huit : les Guinéens d’Horoya et les Togolais de l’AS Togo Port.