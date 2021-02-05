Kimmich : "Notre état d'esprit est irréprochable"

Interview exclusive avec Joshua Kimmich, du Bayern Munich

L’Allemand va disputer sa première Coupe du Monde des Clubs de la FIFA

La demi-finale se joue le jour de ses 26 ans

Dans un article du Players' Tribune publié en août 2016, Joshua Kimmich raconte avoir appris à jouer au foot dans le jardin de la maison familiale située à Bösingen. Comme il n’y a pas grand-chose à faire dans ce petit village allemand de 1 700 âme, il faut se montrer créatif. Lassés de réparer les fenêtres cassées par leur fils et de replanter les fleurs du jardin, les parents de Kimmich acquièrent deux buts auprès du club du village et lui demandent d’aller jouer sur le terrain vague d’à côté avec ses amis.

Dix-huit ans plus tard, Kimmich est l’un des cadres de l’une des meilleures équipes au monde et il s’apprête à disputer sa toute première Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™, dans des stades qui serviront aussi pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™.

FIFA.com s’est entretenu avec Kimmich avant la demi-finale du Bayern qui aura lieu le jour de ses 26 ans.

Joshua, le Bayern a vécu une année 2020 formidable. Quel est votre meilleur souvenir ?

Ce fut une année extraordinaire, effectivement. Il y a eu beaucoup de bons moments, mais le meilleur a forcément été de gagner la Ligue des champions, de battre Paris et de savoir que les champions, c’est nous.

Vous avez la possibilité de gagner un sixième titre d’affilée. Que représente la Coupe du Mondes des Clubs de la FIFA ?

Tous les joueurs veulent gagner ce trophée parce que c’est extrêmement dur de se qualifier pour y participer ! Il faut gagner la Ligue des champions pour avoir une chance de remporter ce trophée. Nous voulons gagner notre sixième titre en un an. Ce serait génial pour moi et pour mes coéquipiers. On est vraiment très motivés à l’idée de gagner un titre si prestigieux. C’est particulier parce que vous jouez contre des équipes de pays lointains. C’est très intéressant parce que ce n’est pas tous les jours que vous avez l’occasion d’affronter de telles équipes.

Quelle est la principale qualité du Bayern Munich à l’heure actuelle ?

Notre état d’esprit et la qualité de nos joueurs sont nos plus grandes forces. Ce sont deux atouts très importants et nous avons les deux. L’état d’esprit de notre groupe est irréprochable. On veut toujours gagner même quand on ne joue pas très bien. On veut toujours gagner ce genre de matches. Tout le monde sait aussi qu’il y a beaucoup de joueurs de très grande qualité dans notre groupe. Peu importe qui joue, il y a toujours un joueur de classe internationale dans le onze de départ et c’est ça qui fait notre force.

Vous avez récolté beaucoup d’argent grâce à votre projet #WeKickCorona. Que représente cet engagement ?