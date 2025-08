Fortunes diverses pour les gros bras

À l'occasion des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions de l'AFC 2016, les traditionnels poids lourds du continent ont connu des fortunes diverses. Anciens lauréats de l'épreuve, Urawa Red Diamonds s'est imposé 1:0 à domicile, tandis que Jeonbuk Hyundai Motors et Al Ain ont été tenus en échec. Dans le même temps, El Jaish et Al Nasr ont déjà un pied en quarts de finale. Le FC Tokyo est sur le point de signer une jolie performance suite à son succès 2:1 face à Shanghai SIPG. FIFA.com revient sur l'actualité du moment en Asie.

L'affiche Shandong Luneng 1:1 Sydney FC Le Sydney FC poursuit son parcours de rêve après le match nul 1:1 arraché dans l'antre de Shandong Luneng. Ce nul permet aux hommes de Graham Arnold d'aborder la manche retour avec un petit avantage. Ils seront qualifiés s'ils parviennent à ne pas encaisser de but. Après avoir déjà rejoint la phase à élimination directe pour la première fois de leur histoire, qui plus est en terminant à la première place d'un groupe relevé avec les tenants du titre de Guangzhou Evergrande, Urawa Red Diamonds et Pohang Steelers, les Australiens ont acquis une étiquette d'épouvantail

Comme durant la phase de groupes, Sydney a repoussé les assauts adverses. Le gardien Vedran Janjetovic s'est illustré en début de rencontre en arrêtant le penalty de l'Argentin Walter Montillo, avant que David Carney ne donne l'avantage aux visiteurs de la tête à la 15ème minute. Diego Tardelli est parvenu à égaliser à la 56ème minute pour les Chinois, mais ceux-ci sont restés impuissants face aux prouesses de Janjetovic, bien aidé par ses montants, et ont dû se contenter du partage des points.

La surprise Lekhwiya 0:4 El Jaish Le duel 100% qatari met aux prises deux formations qui se connaissent parfaitement. Elles se sont affrontées pas moins de 17 fois au cours des quatre dernières années ! Ayant signé deux victoires de plus que leurs adversaires, les locaux abordaient cette nouvelle rencontre avec un léger ascendant psychologique, d'autant plus qu'ils ont remporté la dernière confrontation, ce 13 mai, en demi-finale de la Coupe du Qatar.

Ceux qui ont donc misé sur Lekhwiya en ont pourtant été pour leurs frais puisque les visiteurs ont réalisé le "carton" de ces huitièmes de finale aller. L'attaquant brésilien Romarinho a ouvert le score pour El Jaish, avant que le Marocain Abderrazak Hamdallah et le Tunisien Mohammad Mathnany ne trouvent eux aussi le chemin des filets juste avant et après la mi-temps. À quatre minutes du terme, Romarinho s'en est allé clore la marque avec un second but personnel, mettant ses couleurs à l'abri en vue du match retour.

Ailleurs Salem Saleh, entré en jeu après seulement dix minutes, a inscrit un but par mi-temps et ainsi participé au succès 4:1 d'Al Nasr devant Tractor Sazi. Ahmad Al Yassi a d'abord mis son équipe sur la bonne voie dès le quart d'heure de jeu, avant que Saleh ne double la mise à quelques secondes du retour aux vestiaires. Augusto Cesar a bien réduit le score dans le second acte, mais Saleh puis Mahmoud Khamis, auteur d'une somptueuse frappe lointaine, ont porté l'avance des leurs à trois buts.

L'ouverture du score précoce de Besart Berisha n'a pas suffi à Melbourne Victory qui, à domicile, a vu Jeonbuk Motors égaliser par l'intermédiaire de Leonardo (1:1). Grâce à ce but à l'extérieur, les champions en titre de la K-League sud-coréenne peuvent préparer le retour dans les meilleures conditions.

Il en va de même pour les Iraniens de Zob Ahan, qui ont effacé leur retard d'un but sur le terrain d'Al Ain pour arracher le nul 1:1. Le jeune attaquant Mohammadreza Abbasi a égalisé à 16 minutes du coup de sifflet final, alors que de l'autre côté, Douglas n'a mis que neuf minutes à tromper la vigilance du portier adverse.

Le Lokomotiv Tachkent s'en est remis à son gardien Ignatiy Nesterov pour garder ses cages inviolées face à Al Hilal. L'international ouzbek a multiplié les parades contre des Saoudiens dominateurs devant leurs supporters. Il a permis à son club de ramener un prometteur 0:0 de son déplacement, mais aussi de conserver son invincibilité dans cette édition 2016 de la Ligue des champions de l'AFC.

Kota Mizunuma s'est fendu d'un doublé pour le FC Tokyo, qui a battu Shanghai SIPG 2:1. Le milieu de terrain a trouvé une première faille dans la muraille adverse sur coup franc peu avant la mi-temps. Malgré l'égalisation de Wu Lei juste après le repos, il a redonné rapidement de l'air à ses coéquipiers grâce à une frappe splendide.

Une seule réalisation signée Tomoya Ugajin après 14 minutes a suffi au bonheur d'Urawa Red Diamonds, vainqueurs 1:0 du FC Séoul. Les Coréens se sont rués à l'attaque dans le deuxième acte mais se sont montrés trop maladroits dans le dernier geste pour égaliser.

Le joueur Avec quatre réalisations, l'international marocain Abderrazak Hamdallah est le meilleur buteur d'El Jaish cette saison sur la scène continentale. Transfuge de Guangzhou R&F, l'attaquant de 25 ans n'a pas mis longtemps à se rendre indispensable à ses nouvelles couleurs. Joueur le plus prolifique du championnat du Qatar dès sa première saison (22 buts), il n'est pas étranger à la deuxième place décrochée par El Jaish, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des champions.

La stat 2 - Suite à leur match nul décroché à l'extérieur, Zob Ahan et le Lokomotiv Tachkent sont les deux seules formations à demeurer invaincues dans cette édition.

Entendu… "Tokyo a été légèrement meilleur que nous en première mi-temps. En deuxième, nous sommes bien revenus et avons pratiqué du bon football. Nous aurions pu obtenir un meilleur résultat, mais il reste encore 90 minutes. Nous verrons comment les choses évoluent. Tout peut arriver" *– Sven-Göran Eriksson, entraîneur de Shanghai SIPG*