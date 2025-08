La FIFA et le Comité Organisateur Local de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Russie 2021™ ont annoncé aujourd’hui que le prestataire de billetterie Kassir.ru était devenu le premier Supporter national de la compétition.

Kassir.ru est le plus grand prestataire de billetterie en Russie et fera parler sa grande expérience dans son rôle de fournisseur officiel de services de billetterie, qui comprendra la gestion de toutes les opérations de vente de billets pour la compétition et la participation à la promotion de l’événement.