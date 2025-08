QatarEnergy devient partenaire officiel de la Coupe arabe de la FIFA, Qatar 2021™

"La Coupe arabe de la FIFA est une occasion unique pour QatarEnergy de renforcer ses relations avec le sport, et notamment le football, dans la région", a déclaré Eduardo Solis, chef du département Partenariats de la FIFA. "La compétition comme notre nouveau sponsor ont leurs racines au Qatar, ainsi qu’une vision commune pour le rassemblement des peuples. Nous avons hâte d’expérimenter le chaleureux accueil du peuple qatarien, son hospitalité légendaire et son esprit de collaboration, mais sommes évidemment tout aussi impatients d’assister ensemble à de grands matches de football."

"Ce partenariat avec la FIFA souligne l’indéfectible soutien de QatarEnrergy au monde du sport et aux événements d’envergure comme ceux de la FIFA, qui s’inscrivent dans la droite ligne de nos efforts pour un mode de vie sain, pour le patrimoine sportif de notre pays et pour les héros du sport de demain", a commenté Lolwa Salat, responsable des relations publiques et de la communication de QatarEnergy, en marge de l’annonce. "Ce partenariat vient aussi renforcer le rôle joué par le Qatar dans le sport – aux niveaux régional comme international – et plus particulièrement dans le football."