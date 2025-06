La vente de billets pour Qatar 2021 commence demain

Le match d’ouverture, opposant l’organisateur qatarien à Bahreïn, se disputera dans le majestueux stade Al Beyt.

Les supporters auront la possibilité d’assister à plusieurs matches par jour pendant la phase de groupes.

Les titulaires d’une carte Visa auront accès à la phase exclusive de prévente, qui commence demain, 3 août 2021.

Pendant la phase de groupes de la Coupe Arabe de la FIFA, Qatar 2021™, les supporters pourront assister à plusieurs matches par jour dans des stades de toute beauté, de quoi avoir un avant-goût de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™. Lors de cette première compétition panarabe de la FIFA, mettant aux prises 16 équipes du 30 novembre au 18 décembre, les spectateurs et les équipes pourront profiter du sens de l’hospitalité du Qatar.

Les supporters désireux de vivre la compétition au plus près pourront demander des billets à compter du mardi 3 août 2021. À partir de 11h00 CET (12h00 AST), les titulaires d’une carte Visa pourront profiter de la phase de prévente Visa pour demander en exclusivité, via FIFA.com, des billets pour la Coupe Arabe de la FIFA 2021.

Pendant la phase 1 de la première période de vente, s’étalant du 3 au 17 août 2021 à 11h00 CET (12h00 AST), priorité sera donnée aux titulaires de cartes Visa dans la soumission des demandes de billets. Pendant cette période, la date effective de soumission du formulaire n’a aucune importance puisque tous les candidats disposent des mêmes chances de se voir attribuer des billets. Si les demandes dépassent le nombre de billets disponibles, un tirage au sort sera effectué pour attribuer les places. Tous les demandeurs, qu’ils aient obtenu la totalité de leur commande, une partie ou aucun billet, recevront une notification avant la mi-septembre.

La phase 1 se termine avec la période allant du 28 septembre au 12 octobre, lors de laquelle les billets sont attribués sur la base du premier arrivé, premier servi. Enfin, la phase de vente de dernière minute démarre le 2 novembre et court jusqu’à la fin de la compétition.

L’éventail des billets proposés mise sur des tarifs très abordables : QAR 25 pour la catégorie 4 (réservée aux résidents) des matches de poule et QAR 245 pour la catégorie 1 de la finale. Il sera possible d’acquérir des billets de match individuels et des séries de billets spécifiques à une équipe. Vous pouvez consulter un récapitulatif des différentes phases de vente et de la grille tarifaire sur FIFA.com/tickets.

Visa, partenaire officiel de la FIFA pour les services de paiement, est la méthode de paiement privilégiée pour l’achat des billets de la Coupe Arabe de la FIFA 2021.

La meilleure vitrine pour les talents de la région

Parmi les 23 équipes nationales conviées à la compétition, 14 ont dû disputer un tour de qualification. Les sept vainqueurs ont alors rejoint le Qatar et les huit nations les mieux classées de la région, directement qualifiées pour la phase finale. Ces 16 équipes disputeront une phase de groupes suivie d’une phase à élimination directe, pour un total de 32 matches en 19 jours.

La compétition se déroulant à la même période de l’année que la Coupe du Monde de la FIFA 2022, les supporters et les équipes devraient bénéficier de températures clémentes, situées entre 15 et 24°C. En outre, compte tenu de la géographie du pays hôte, les déplacements entre les sites seront courts et les horaires des coups d’envoi permettront d’assister à plusieurs rencontres dans la même journée pendant la phase de groupes.

Fan ID (identifiant supporter)

Le Fan ID est une carte d’identification gratuite permettant aux supporters d’accéder à un large éventail de services et d’avantages proposés par le pays hôte. Entre autres, il fera office de visa d’entrée au Qatar pour les détenteurs de billet étrangers et permettra d’utiliser gratuitement certains transports publics les jours de match.

L’ensemble des supporters assistant à la Coupe arabe de la FIFA 2021 devront présenter un Fan ID pour accéder aux sites de la compétition. Les supporters ayant obtenu des billets doivent solliciter un Fan ID dès que possible via FAC21.qa, où ils trouveront l’ensemble des détails et informations nécessaires.

Les Fan ID sont gérés par les autorités qatariennes. La FIFA n’intervient à aucun moment dans le processus de soumission, émission et/ou utilisation des Fan ID.

Mesures liées au Covid-19

Comme pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2020 et les qualifications pour la Coupe Arabe de la FIFA 2021, disputées en juin dernier, le pays hôte prendra les mesures nécessaires afin de protéger la santé et la sécurité de toutes les personnes impliquées dans la compétition face à la pandémie de Covid-19. Les spectateurs doivent suivre les recommandations de l’État du Qatar concernant les voyages, ainsi que les conseils du ministère de la Santé.