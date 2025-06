Baaz et winwin deviennent Supporters régionaux

Le réseau social Baaz et le portail d’informations sportives winwin sont devenus Supporters régionaux de la Coupe arabe de la FIFA 2021™ pour la région Moyen-Orient et Afrique. Selon Jean-François Pathy, directeur de la sous-division Marketing de la FIFA : "Baaz et winwin vont contribuer de façon décisive à la bonne organisation de l’événement. Les supporters pourront se tenir au courant des dernières actualités sur winwin et partager avec leurs amis leur passion pour la compétition sur Baaz. Cette nouvelle compétition offre aux deux plateformes un nouveau support pour tisser des liens avec leurs utilisateurs." Premier réseau social arabe de la région, Baaz offre un environnement sûr où des utilisateurs vérifiés peuvent créer et échanger du contenu. Mossab Sharayri, président-directeur général de Baaz, a déclaré : "Nous sommes très fiers de cette coopération avec la FIFA et de l’aide que nous pouvons apporter dans le cadre de la compétition. Cette démarche correspond à la vision de Baaz, qui aspire à devenir ‘le cœur battant du contenu arabe’." Portail d’informations sportives en plein essor dans le monde arabe, winwin propose sur son site et son application mobile une expérience intuitive et interactive soutenue par un contenu attrayant. Esmail Alroshd, responsable du contenu de winwin, a ajouté : "Cette étape essentielle pour notre développement favorisera le positionnement de winwin.com parmi les meilleurs portails sportifs arabes du plateau. Nous entendons permettre à tous les amateurs de football de vivre cette compétition dans les meilleures conditions." Du 30 novembre au 18 décembre, la Coupe arabe de la FIFA™ verra s’affronter le Qatar, pays organisateur, et quinze pays originaires de la péninsule arabique et d’Afrique du nord. Pour plus de renseignements ou pour demander des billets, veuillez vous rendre sur FIFA.com.