Ouverture des inscriptions pour devenir volontaire lors des événements de Qatar 2025

Quelque 4 000 volontaires sont attendus pour contribuer à l’organisation des deux compétitions

Les volontaires jouent un rôle essentiel dans l’ensemble des compétitions et événements de la FIFA

Les personnes intéressées peuvent déposer leur candidature depuis la page volunteer.fifa.com

La FIFA et le Comité Organisateur Local (COL) de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Qatar 2025™ et de la Coupe Arabe de la FIFA, Qatar 2025™ ont ouvert aujourd’hui la procédure d’inscription pour le programme des volontaires de Qatar 2025.

S’adressant aux médias et aux représentants des collectivités locales au Musée olympique et du sport du Qatar 3-2-1, les organisateurs des deux compétitions – qui se tiendront respectivement en novembre et décembre – ont invité les volontaires souhaitant s’investir dans l’organisation de ces événements à faire part de leur intérêt.

Quelque 4 000 volontaires seront recrutés afin d’occuper 30 types de postes rattachés à 20 domaines fonctionnels tels que les opérations liées à la compétition et aux médias, les services aux spectateurs, les accréditations ou encore l’hospitalité.

Jassim Al Jassim, directeur général du COL, a déclaré : « Les volontaires ont été au cœur de toutes les compétitions que nous avons organisées ces dix dernières années. Non contents de jouer un rôle clé dans le bon déroulement de l’événement, ils font aussi figure d’ambassadeurs de notre culture et de notre hospitalité auprès des supporters et des invités. En cela, la Coupe arabe et la Coupe du Monde U-17 perpétueront l’héritage de la Coupe du Monde et de la Coupe d’Asie. Il nous tarde de travailler avec le mouvement des volontaires du Qatar en vue d'offrir des événements d’exception et des expériences inoubliables. Nous savons que nous pourrons une nouvelle fois compter sur eux. »

« J’ai d’ailleurs un lien personnel avec ce mouvement », a confié M. Al Jassim. « J’ai en effet commencé ma carrière en tant que bénévole lors de grands événements sportifs. C’est une tradition qui ne cesse de prendre de l’ampleur, et je n’ai aucun doute sur le fait que les volontaires contribueront à faire de ces compétitions des moments extraordinaires. »

Haya Al Noaimi, directrice exécutive de l'administration du COL, a déclaré : « Nous sommes heureux de lancer une nouvelle opportunité pour la communauté des volontaires du Qatar de s'impliquer dans l'organisation de deux tournois importants du calendrier des événements du pays. Au fil des ans, nous avons construit une base de volontaires dynamique et enthousiaste qui a contribué à la culture croissante du bénévolat du pays, qui s'étend à tous les secteurs et événements et constitue l'épine dorsale de chaque succès obtenu. »

La FIFA et le COL recherchent des personnes passionnées et enthousiastes pour contribuer à rendre ces compétitions inoubliables. Les volontaires jouent un rôle essentiel dans l’ensemble des compétitions et événements de la FIFA, tant par leur implication que par leur rôle d’ambassadeurs de leur pays.

Les candidats doivent résider au Qatar, avoir au moins 18 ans, maîtriser l’anglais (la connaissance d’autres langues telles que l’arabe est un atout) et être disponibles pendant toute la durée de la compétition pour laquelle ils sont recrutés, ainsi que pour les sessions de formation préalables. Il n’est pas nécessaire d’avoir une expérience en tant que bénévole. En revanche, il est primordial d’aimer le travail en équipe et d’avoir une attitude amicale et proactive.

Les inscriptions sont ouvertes pendant deux semaines et la sélection débutera en juin. Les entretiens auront lieu au centre de recrutement des volontaires situé au stade Lusail. Les volontaires ayant déjà participé à des événements de la FIFA au Qatar n’auront pas à passer l'entretien.

Chaque candidature s’appliquera aux deux compétitions et les candidats indiqueront celle qu'ils préféreraient couvrir. Les postes seront pourvus pour l’un ou l’autre de ces événements, étant donné qu’ils se chevaucheront. La sélection se fera en fonction des disponibilités, des profils et des besoins opérationnels.

Les volontaires bénéficieront d’un certain nombre d’avantages :

Formation au poste qu’ils occuperont

Uniforme officiel de volontaire

Repas fournis pendant leurs horaires de travail

Gratuité des trajets vers et depuis leur lieu de travail

Cadeaux et souvenirs en série limitée

Opportunité de créer des liens et d’acquérir de nouvelles compétences

Perspective de vivre une expérience unique et des moments inoubliables