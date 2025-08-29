Ouverture des candidatures pour le programme des volontaires des FIFAe Finals 2025™

Les volontaires contribueront au bon déroulement de trois épreuves de la FIFAe World Cup™

L’événement aura lieu à Riyad (Arabie saoudite) du 10 au 19 décembre prochains

Les personnes intéressées peuvent déposer leur candidature depuis la page volunteer.fifa.com

Les candidatures pour le programme des volontaires des FIFAe Finals 2025™ sont désormais ouvertes.

Les trois compétitions au programme auront lieu du 10 au 19 décembre prochains en Arabie saoudite, qui assoit encore un peu plus sa position de pilier majeur de l’eSport, dans la droite ligne de sa Vision 2030.

À Riyad, les volontaires contribueront ainsi à la concrétisation de cette vision en veillant au bon déroulement d’épreuves de classe mondiale, organisées dans le cadre d’un des principaux événements d’eSport sur la planète.

Ils auront la possibilité d’apporter leur soutien dans divers domaines tels que les transports, l’hébergement, la gestion des accès, le divertissement, les services aux spectateurs, la billetterie, la gestion des compétitions, les opérations pour les invités et les services aux arbitres, s’appropriant ou approfondissant par la même occasion des compétentes essentielles en la matière.

Toute candidature vaut pour les trois compétitions, qui se tiendront aux dates suivantes :

Les candidates et candidats doivent répondre aux exigences suivantes :

Avoir au moins 18 ans au moment de la candidature

Résider en Arabie saoudite ou posséder la citoyenneté saoudienne

Maîtriser l’anglais et l’arabe, la connaissance de toute autre langue étant un plus

Être disponible pour toute la durée des trois compétitions

Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà été volontaire à une autre occasion

Les candidatures ne sont ouvertes que pendant une période limitée. Les personnes intéressées sont donc encouragées à postuler sans attendre. Les candidates et candidats retenus recevront des mises à jour et instructions par courriel à chaque étape de la procédure.

De nombreux avantages attendent les volontaires œuvrant lors des compétitions et événements de la FIFA : uniforme officiel, repas pendant les missions, cadeaux et souvenirs en édition limitée, développement de nouvelles compétences et souvenirs inoubliables façonnés dans le cadre d’une expérience unique.