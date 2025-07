L’esprit d’équipe en musique : le programme des volontaires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ dévoile son identité sonore

Le FIFA Volunteer Theme x FIFA World Cup 26™, composé par DJANE VIOLET, transmet en musique toute la passion et l’énergie des volontaires, véritables chevilles ouvrières des compétitions de la FIFA

Disponible sur les grandes plateformes de streaming et sur la chaîne YouTube de la FIFA, l’identité sonore officielle des bénévoles a été créée par une membre de la communauté des volontaires de la FIFA

La période de candidature pour participer en tant que volontaire à l’épreuve suprême organisée au Canada, aux États-Unis et au Mexique s'ouvre au mois d’août

Comment résumer en quelques mots l’expérience du volontariat ? Trois viennent spontanément à l’esprit – énergie, unité et détermination – et ont inspiré l’identité sonore du programme des volontaires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Le FIFA Volunteer Theme x FIFA World Cup 26™ rend hommage à la contribution des bénévoles qui donnent vie à la compétition, et exalte en musique l’esprit d’équipe. Il a été composé par Alejandra González, alias DJANE VIOLET, une talentueuse DJ et productrice musicale originaire de Caracas (Venezuela).

Celle-ci fait également partie de la communauté des volontaires de la FIFA depuis 2022. Passionnée par le football et le bénévolat, Alejandra voit dans la musique un puissant moyen d’expression. C’est donc tout naturellement qu’elle a été choisie pour créer l’identité sonore officielle des volontaires pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

« Comme j’aime le football depuis toute petite, j’avais très envie de m’impliquer dans un événement d’une telle dimension », a-t-elle confié. « Quant à mon intérêt pour le volontariat, il s’avère que j’ai beaucoup d’admiration pour ces petites mains qui œuvrent en coulisses pour nous faire vivre de grandes émotions. À travers ce morceau, je veux rendre hommage à celles et ceux grâce à qui la magie opère. Ils sont l’âme de la Coupe du Monde. »

Alejandra espère elle-même participer à l’épreuve reine en tant que bénévole l’année prochaine au Mexique. « Je rêve d’être volontaire dans cette compétition et d’entendre ma chanson retentir dans le stade rempli de milliers de supporters du monde entier. Être sur place pour partager ça avec les personnes qui m’ont inspiré ce titre, ce serait la cerise sur le gâteau ! »

Les amateurs de football mélomanes ainsi que les aspirants bénévoles sont invités à découvrir l’identité sonore des volontaires de la FIFA sur les grandes plateformes de streaming comme Spotify et Apple Music, ou sur la chaîne YouTube de la FIFA.

Le programme des volontaires pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 sera le plus important jamais déployé par l'instance, avec environ 65 000 bénévoles attendus. En attendant l'ouverture de la procédure de candidature au mois d’août, les personnes intéressées peuvent d’ores et déjà s’inscrire sur volunteer.fifa.com pour en savoir plus.

Début 2025, la FIFA a collaboré avec de brillants producteurs musicaux originaires des 16 villes hôtes de la compétition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Ces magiciens des studios ont tous façonné une identité sonore qui reflète l’âme de leur ville.

Avec 48 équipes nationales participantes, 104 matches prévus dans trois pays et 6,5 millions de spectateurs attendus, l’édition 2026 de la Coupe du Monde de la FIFA™ s’annonce comme la plus ambitieuse jamais organisée à ce jour. Des formules hospitalité (billets compris) sont d’ores et déjà en vente sur FIFA.com/hospitality. La période d'inscription pour participer au premier tirage au sort de billets à destination du grand public s'ouvrira le mercredi 10 septembre 2025. Les supporters sont invités à s’inscrire sur https://www.fifa.com/fr/tickets pour manifester leur intérêt et créer leur identifiant FIFA.