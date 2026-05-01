La FIFA s’associe aux Nations Unies pour l’Année internationale des Volontaires 2026

L’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé que 2026 serait l’ Année internationale des Volontaires au service du développement durable

La FIFA compte plus de 2,5 millions de volontaires, et quelque 50 000 d’entre eux seront mobilisés pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

« Les volontaires incarnent l’esprit d’accueil ainsi que l’ancrage local de nos compétitions », a souligné Gianni Infantino, Président de la FIFA

Reconnaissante envers ses millions de volontaires dont le dévouement, l’enthousiasme et l’expertise ont porté d’innombrables compétitions et événements, la FIFA apporte tout son soutien à l’Année internationale des Volontaires au service du développement durable, proclamée par les Nations Unies.

À cette occasion, l’ONU exhorte les États membres, le secteur privé ainsi que l’ensemble des parties prenantes à reconnaître, célébrer et encourager le milliard de bénévoles qui, aux quatre coins du globe, accomplissent un travail inestimable au sein de leurs communautés.

La participation de la FIFA permettra d’amplifier ce message tout en offrant une occasion privilégiée de mettre à l’honneur ces personnes, dont la contribution enrichit et sublime ses événements.

« La FIFA a déjà collaboré avec l’ONU sur plusieurs programmes d’envergure. C’est donc avec une grande fierté que nous conjuguons de nouveau nos efforts pour soutenir l’initiative de l’Année internationale des Volontaires », a déclaré le Président de la FIFA, Gianni Infantino. « Que ferions-nous sans l’altruisme et le dévouement du milliard de bénévoles à travers le monde ? Leurs efforts renforcent les communautés et transforment des vies. Ils méritent toute notre reconnaissance et tout notre soutien », a-t-il ajouté.

L’année ne saurait être plus propice à la valorisation du volontariat, alors que la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, le plus grand – et le plus inclusif – des événements sportifs de l’histoire, s’apprête à rassembler les passionnés de football du monde entier tout en dynamisant les villes nord-américaines où s’entraîneront et joueront les 48 équipes en lice.

La réussite de cette compétition reposera sur les quelque 50 000 volontaires présents au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Véritables visages de l’événement, ils en constitueront également la cheville ouvrière, garantissant la réussite de cette organisation complexe. Qu’ils soient en première ligne pour accueillir les supporters et les médias, ou dans l’ombre pour assurer la logistique et les opérations de match, leur engagement sera essentiel au bon déroulement de l’événement. Ils formeront un trait d’union dynamique entre la Coupe du Monde 2026 et les populations locales des trois pays hôtes.

Cette année, la communauté des volontaires de la FIFA a franchi le cap des 2,5 millions de membres. Pilier des événements qui font rayonner les communautés et inspirent le monde entier, le programme des volontaires de la FIFA propose une expérience unique. Il offre à ses participants et participantes l’opportunité d’acquérir des compétences précieuses, de nouer des liens durables et de vivre des moments inoubliables. Plus d’un million de candidats et candidates ont postulé pour donner de leur temps lors de cette édition 2026 de la Coupe du Monde de la FIFA™.

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« Je n’ose imaginer ce que seraient la FIFA ou le football sans les volontaires. Des entraîneurs, arbitres et administrateurs du football de base à la dévouée et compétente équipe qui donne vie à la Coupe du Monde, notre sport repose sur l’enthousiasme, l’expertise et la générosité d’une multitude de bénévoles », a précisé M. Infantino.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants de la contribution essentielle et des sourires de ces membres indispensables de la famille de la FIFA. Ils incarnent l’atmosphère chaleureuse ainsi que l’ancrage local de nos compétitions », a-t-il poursuivi.

Plus tard cette année, les volontaires joueront également un rôle crucial lors de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2026™ au Maroc, de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA 2026™ en Pologne et de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA 2026™ au Qatar, parmi d’autres événements.