Les opérations concernant les volontaires pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ ont débuté

Plus de 68 000 personnes ont postulé pour être sélectionnées parmi les 8 000 volontaires qui participeront à la toute première Coupe du Monde des Clubs de la FIFA

La compétition se déroulera dans 11 villes hôtes et débutera le 14 juin

Un père et son fils avec une histoire touchante étaient parmi les premiers à récupérer leurs uniformes

Alors que l’excitation qui entoure la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ continue de monter, des opérations concernant les volontaires ont été organisées, signe que cette compétition tant attendue, qui verra s’affronter 32 des clubs les plus titrés au monde, approche à grands pas.

Les volontaires sont le cœur et l’âme de chaque compétition de la FIFA. Ils jouent un rôle essentiel dans des domaines allant de la logistique à l’hospitalité en passant par la technologie et la gestion des terrains. L’édition inaugurale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™, dont le coup d’envoi sera donné le 14 juin, pourra compter sur le soutien et l’énergie incroyables de quelque 8 000 volontaires répartis dans 20 villes des États-Unis.

Les opérations de volontariat ont officiellement débuté le 2 juin avec la distribution des uniformes à New York, New Jersey, où le premier champion du monde des clubs de la FIFA sera couronné le dimanche 13 juillet.

Parmi les heureux élus, un père, Armando Fartura, et son fils, João José Fartura, sont venus retirer leurs uniformes le premier jour. Le premier faisait déjà partie de la communauté lors de la Coupe du Monde de la FIFA 1994™, puis à l’occasion de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 1999™. Et c’est avec une grande fierté qu’il fera à nouveau partie de l’équipe qui participera à l’organisation d’une compétition majeure aux États-Unis, accompagné cette fois de son fils.

« Je me suis porté volontaire, car je voulais participer à la Coupe du Monde des Clubs. Rencontrer tant de personnes, notamment des stars de cinéma et des joueurs de football, c’est une chance incroyable. Et pouvoir le faire avec mon fils, c’est exceptionnel, » a expliqué Armando.

Et João José, son fils, d’ajouter : « Nous aurons l’opportunité de créer une nouvelle famille, de découvrir de nouvelles cultures, de lier des amitiés solides et de rencontrer des gens du monde entier. Nous sommes impatients de rencontrer des personnes venant d’autres pays. »

Comme lors de chaque compétition de la FIFA, ils assureront une multitude de fonctions : accueillir les légendes, aider les spectateurs à trouver leur place, porter les drapeaux, assister les médias ou encore préparer les accréditations.

Ils seront les premiers à accueillir le monde avec des sourires chaleureux, une grande bienveillance et un dévouement sans faille, et mettront tout en œuvre pour que chaque spectateur, chaque joueur et chaque invité ait le sentiment de faire partie de quelque chose de spécial. Puis ils seront les derniers à rentrer chez eux. Ils forment cette force invisible qui permet de réaliser l’impossible et représentent l’esprit du football, celui qui unit les cultures, rassemble les communautés et écrit l’histoire depuis les coulisses.

Les volontaires, qui aident à organiser la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ et contribuent à créer l’atmosphère inoubliable qui l’entoure, font partie du Programme des volontaires de la FIFA, qui a été lancé en décembre 2020 et compte aujourd’hui plus d’un million de membres de 228 nationalités.

Les supporters âgés de 18 ans et plus peuvent s’inscrire sur la plateforme des volontaires de la FIFA pour recevoir les dernières actualités et mises à jour concernant le programme de volontariat lors des prochains événements de la FIFA. Toute personne intéressée par une participation à une compétition de la FIFA, notamment la Coupe du Monde de la FIFA™, pourra déposer sa candidature sur la plateforme en vue de devenir volontaire.

Ce programme est également un « avant-goût » de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. D’ailleurs, nous avons une bonne nouvelle à annoncer à ceux qui souhaitent participer à ce futur événement !