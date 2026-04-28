Présentation de l’uniforme des volontaires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ : un style dynamique et rassembleur

Les volontaires porteront un uniforme coloré pour accueillir les supporters dans les 16 villes hôtes de la compétition

Conçue par adidas, Partenaire FIFA, cette tenue confortable et pratique sera aisément identifiable

Les écussons des villes hôtes, qui puisent leur inspiration dans les tenues universitaires traditionnelles d'Amérique du Nord, symbolisent la fierté, l’unité et l’appartenance

La FIFA a présenté l’uniforme officiel des volontaires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, qui accueilleront les supporters du monde entier dans une tenue aussi élégante que dynamique. Répartis dans 24 domaines fonctionnels sur l’ensemble des stades, des sites d’entraînement, des sites du FIFA Fan Festival™ et des autres lieux critiques dans les villes hôtes, les volontaires joueront un rôle essentiel dans l’organisation de cette édition de la Coupe du Monde de la FIFA™ nord-américaine ; cet uniforme permettra de les identifier facilement.

Conçu par adidas, Partenaire FIFA de longue date, cet uniforme s’inspire de l’identité visuelle de la Coupe du Monde 2026 et reprend les motifs en forme de cœurs indissociables du programme des volontaires de la FIFA. Tous ces éléments leur permettront de se distinguer aisément dans la foule. Les couleurs vives reflètent leur inépuisable énergie.

Pensée pour répondre aux besoins des volontaires dans leurs activités tout au long de la journée et s’adapter aux différents climats d'Amérique du Nord, la collection se compose de plusieurs vêtements superposables en matière respirante. La tenue complète se compose ainsi de plusieurs éléments qui peuvent être associés de diverses manières : baskets, chaussettes, veste mid-layer, t-shirt, short, pantalon de jogging, une casquette, sac banane et écusson propre à chaque ville hôte. Chaque volontaire se verra remettre trois écussons, inspiré des vestes universitaires traditionnelles d’Amérique du Nord, afin de leur permettre de personnaliser leur tenue en rendant hommage à la ville hôte qu’ils représentent.

« La présentation de la tenue de la plus grande équipe de volontaires jamais rassemblée est aussi l’occasion pour nous de saluer leur énergie sans limite et leur dévouement. En effet, toutes ces personnes ne se contenteront pas de nous aider à organiser le plus grand événement sportif de la planète ; elles veilleront également à ce que chaque supporter, chaque joueur et chaque invité reçoive un accueil chaleureux et joyeux », a rappelé Heimo Schirgi, directeur des Opérations de la Coupe du Monde 2026.

« Dans chacune des 16 villes hôtes et au-delà, cette équipe pas comme les autres va offrir aux visiteurs une expérience inoubliable. Il était donc logique de donner à ses membres une tenue dynamique, à l’image du rôle qu’ils et elles s’apprêtent à jouer, mais aussi d’y ajouter des éléments uniques qui reflètent leur identité locale et leur sentiment d’appartenance. »

Quand les supporters du monde entier arriveront dans les pays hôtes, l’uniforme des volontaires sera pour eux un symbole rassembleur, qui illustrera aussi bien cet esprit de dévouement que l’expérience extraordinaire que constitue une Coupe du Monde. Au-delà des questions pratiques, l'uniforme restera comme un souvenir durable de cette édition historique.

Plus d’un million de candidats et candidates ont souhaité participer au plus grand programme des volontaires de la FIFA à ce jour, qui réunira près de 50 000 personnes. À l’image de la diversité du monde, l’équipe des volontaires réunit des personnes âgées de 18 à 80 ans de tous les horizons. Des étudiants aux retraités, des débutants aux habitués, les volontaires contribuent à façonner l’expérience de toutes les personnes impliquées dans la compétition. Pour bon nombre d’entre eux, il s’agit avant tout d'une occasion unique de vivre de grands moments de football de l’intérieur, mais aussi de laisser un héritage à l’ensemble de la société.