La FIFA annonce la vente de droits médias dans de nombreux pays d’Asie pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Grâce aux accords passés avec un ensemble de partenaires médias diversifiés, le public asiatique pourra profiter du spectacle comme jamais lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Des contrats importants ont été conclus au Japon avec Dentsu, à Hong Kong avec PCCW, en Indonésie avec TVRI, à Singapour avec Mediacorp et aux Philippines avec Aleph Group

La première Coupe du Monde de la FIFA™ à 48 équipes débutera le 11 juin prochain

La FIFA se félicite de la vente de droits médias dans plusieurs pays d’Asie pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, réaffirmant ainsi sa volonté d’établir des accords à long terme avec de nouveaux partenaires médias dans la région.

Après les contrats passés au Cambodge (Hang Meas TV), à Chinese Taipei (ELTA), à Macao (TDM), en Mongolie (MME) et en République de Corée (JTBC), la FIFA annonce de nouvelles ventes de droits médias dans plusieurs marchés clés, à savoir le Japon (Dentsu), Hong Kong (PCCW), l’Indonésie (TVRI) et Singapour (Mediacorp). Des contrats ont également été conclus aux Philippines (Aleph Group), aux Maldives (Medianet), au Timor-Oriental (ETO), et au Népal (Acepro Media). Des négociations exclusives sont en cours au Vietnam.

Plusieurs de ces accords ont été établis avec de nouveaux partenaires, qui devraient proposer une couverture inédite de cet événement très attendu. Il s'agit notamment des chaînes publiques TVRI (Indonésie) et Mediacorp (Singapour), ainsi que de l’agence de marketing numérique Aleph Group (Philippines). Grâce à cette liste de partenaires diversifiés, un maximum de personnes pourront suivre la compétition sur toute une série de plateformes à travers l’Asie.

« À l'approche de la plus grande Coupe du Monde de l'histoire, nous avons le plaisir de confirmer la passation d’accords avec un solide panel de partenaires médias à travers toute l’Asie », a déclaré Romy Gai, directeur des Affaires commerciales de la FIFA. « Ces ventes confirment que la Coupe du Monde de la FIFA reste un produit incontournable, doté d'une capacité unique à générer de grosses audiences et à donner du bonheur aux gens. »

À un peu plus de trois mois du début de la compétition, les droits médias de la FIFA restent à attribuer dans plusieurs marchés clés, notamment l'Inde, la Malaisie, la RP Chine et la Thaïlande. Le monde entier aura bientôt les yeux rivés sur le Canada, les États-Unis et le Mexique, qui accueilleront – sur une période de 39 jours – un total de 104 matches disputés dans 16 villes hôtes, à l’occasion de la Coupe du Monde de la FIFA la plus inclusive jamais organisée.