Taittinger nommé champagne officiel de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™

La collaboration avec Taittinger, l’une des maisons les plus prestigieuses au monde, a débuté en 2013. Au fil des ans, elle s’est développée au point de couvrir désormais plusieurs compétitions de premier plan. Cette relation reflète la passion des deux organisations pour l’excellence et l’élégance festive, mais aussi l’esprit de convivialité indissociable du football.

La Coupe du Monde des Clubs 2025 marque un tournant important dans l’histoire du football interclubs. Pour la première fois, 32 des meilleures équipes de la planète issues des six confédérations s’affronteront pour tenter de remporter le trophée le plus inclusif de tous les temps.

La compétition se déroulera du samedi 14 juin au dimanche 13 juillet 2025 dans 11 villes des États-Unis : Atlanta, Charlotte, Cincinnati, Los Angeles, Miami, Nashville, New York-New Jersey, Orlando, Philadelphie, Seattle et Washington, D.C. La finale aura lieu au MetLife Stadium de New York – New Jersey, où sera couronné le vainqueur de l’édition inaugurale de la nouvelle Coupe du Monde des Clubs.