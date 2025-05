Mise en vente d’un nombre limité de formules hospitalité pour les matches de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ aux États-Unis

Les formules hospitalité proposent des billets haut de gamme et des expériences sans pareilles

Le programme d’hospitalité d’une ampleur inédite rend hommage au football et à la culture de chaque ville hôte

Les formules avec billet pour les matches au Canada et au Mexique seront mises en vente dans les mois à venir

La FIFA et On Location – le partenaire hospitalité officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ – ont annoncé aujourd’hui la mise en vente d’un nombre limité de formules hospitalité pour les matches de la compétition prévus aux États-Unis. Disponible sur FIFA.com/Hospitality, cette offre constitue la première opportunité pour le grand public d’obtenir une place afin d’assister au plus grand événement sportif unidisciplinaire au monde.

La mise en vente de l’ensemble des formules hospitalité, y compris celles pour les rencontres programmées au Canada et au Mexique, interviendra plus tard cette année. Alors que les préparatifs vont bon train dans les différentes villes hôtes, la FIFA a confié à On Location la mission de mettre en œuvre le plus vaste programme d’hospitalité de son histoire afin de proposer aux supporters et supportrices un accès sans précédent à la compétition phare du football mondial.

Les formules disponibles redéfinissent la façon de vivre une Coupe du Monde de la FIFA™. Outre des billets pour les matches, elles contiennent des services et offres absolument uniques en matière d’hospitalité, au-delà même de l’enceinte des stades. Qu’il s’agisse d’une offre culinaire inspirée des saveurs locales ou d’événements culturels illustrant les traditions de chaque ville hôte, ces formules permettent de vivre pleinement l’ambiance nord-américaine. Les amateurs et amatrices peuvent choisir de suivre leur équipe favorite ou de s’imprégner de l’atmosphère d’un seul stade, avec une même garantie : connaître une expérience inoubliable tout au long de cette première édition de la Coupe du Monde à 48 équipes.

Les formules hospitalité mises en vente en ligne à compter de ce jour en nombre limité sont les suivantes :

Séries spécifiques à un stade – États-Unis : Les supporters peuvent acheter des billets pour quatre à neuf matches dans le stade de leur choix, avec des places haut de gamme dans des suites privées et des salons au bord du terrain, ainsi que de nombreuses autres options d’hospitalité et de salons partagés. La série spécifique au stade de New York – New Jersey comprend la finale de la Coupe du Monde 2026, prévue le dimanche 19 juillet.

Séries de quatre matches – États-Unis : Les supporters peuvent acheter des billets pour quatre matches de la phase de groupes dans différents stades des États-Unis, avec des places haut de gamme dans des suites privées et des salons au bord du terrain, ainsi que de nombreuses autres options d’hospitalité et de salons partagés. Les formules comprennent deux matches disputés entre le lundi et le jeudi. Le match d’ouverture aux États-Unis n’est pas inclus dans cette offre.

Séries spécifiques à une équipe – États-Unis : Les supporters peuvent acheter des billets pour chaque match de la phase de groupes et le seizième de finale de leur équipe favorite, quelle que soit la ville où ils se déroulent. Ces formules ne sont pas disponibles pour les matches des pays hôtes de la Coupe du Monde 2026. Elles comprennent en revanche des places haut de gamme dans les tribunes ainsi que l’accès au Pavillon FIFA, un lieu exclusif situé à quelques pas de chaque stade et proposant des services d’hospitalité ainsi que des divertissements avant et après les rencontres.

Outre des billets de premier choix, les formules hospitalité peuvent inclure un service sur site, une offre culinaire d’inspiration régionale, des expériences immersives, des apparitions d’invités spéciaux, des spectacles, des cadeaux commémoratifs, etc. Les bénéficiaires profiteront également d’un accès rapide au stade via des points de contrôle dédiés.

Il est fortement déconseillé d’acheter des billets ou des formules auprès de plateformes ou de vendeurs non autorisés. La FIFA se réserve le droit d’annuler tout billet obtenu par ces canaux. Bien que des offres de billets et de formules hospitalité non autorisées soient actuellement disponibles sur le marché, On Location est le seul partenaire hospitalité officiel de la Coupe du Monde 2026.

En outre, On Location a établi un partenariat avec la Major League Soccer et les 30 clubs du championnat aux États-Unis et au Canada, ainsi qu’avec les comités organisateurs de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 et leurs affiliés (y compris les équipes locales), afin d’en faire des agents de vente officiels pour la compétition. La liste des agents de vente autorisés sera publiée sur FIFAWorldCup.com/hospitality ultérieurement.

Les amateurs de football, les groupes d’amis ou les familles en quête d’expériences inédites ou encore les entreprises qui souhaitent remercier leurs employés ou leurs clients peuvent par ailleurs acquérir des formules hospitalité officielles pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ sur FIFA.com/hospitality ou par le biais d’agents de vente autorisés.