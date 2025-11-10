Globo et CazéTV partenaires de diffusion de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™ au Brésil

Les deux géants brésiliens des médias assureront la retransmission de la compétition dans le pays hôte

Des accords ont été trouvés afin de garantir une ample couverture via des chaînes de télévision gratuites, des chaînes payantes et des plateformes de streaming

Les matches se disputeront dans huit villes hôtes du 24 juin au 25 juillet 2027

La FIFA a annoncé aujourd’hui avoir conclu des accords de diffusion avec Globo et CazéTV en vue de la retransmission, au Brésil, de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™.

Ces partenariats répondent à la volonté de la FIFA de continuer à développer la portée mondiale du football féminin. Ils permettront en effet aux amateurs et amatrices de ballon rond des quatre coins du pays hôte de suivre l’intégralité de la compétition grâce à une ample couverture médiatique via des chaînes de télévision gratuites, des chaînes payantes et des plateformes de streaming, garantissant ainsi un niveau d’engagement sans précédent pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™.

Globo s’est engagé à diffuser 56 matches en direct sur son réseau de télévision gratuite TV Globo, ainsi que l’ensemble des 64 rencontres sur SporTV (télévision payante), afin que les téléspectateurs brésiliens puissent suivre l’intégralité de l’événement.

De son côté, CazéTV assurera une couverture exclusive des 64 matches sur des plateformes numériques tierces afin de faire vivre la compétition à son large public, avec notamment la diffusion gratuite et en direct de la totalité des rencontres. Des programmes d’avant et d’après-match exhaustifs permettront par ailleurs de mieux faire connaître les personnalités et les épisodes qui font l’histoire de la compétition.

« Ces deux diffuseurs soutiennent depuis longtemps le football féminin au Brésil. Ils ont joué un rôle clé ces dernières années dans le développement de sa visibilité et l’élargissement du public », a déclaré Jill Ellis, directrice du Football de la FIFA, également sacrée championne du monde à deux reprises en tant que sélectionneuse.

« La reconduite de la collaboration entre ces deux entités et la FIFA s’appuie sur ce succès. Elle aidera le football féminin à accélérer son essor dans un pays qui a récemment battu un record d’affluence lors de la finale du championnat national féminin. De plus, la sélection a récemment obtenu d’excellents résultats, avec son sacre lors de la Copa América Femenina 2025 et sa médaille d’argent aux Jeux Olympiques l’an dernier, pour ne citer qu’eux. »

L’édition 2027 de la Coupe du Monde Féminine sera la dixième de l’histoire de l’épreuve. Elle mettra aux prises 32 équipes dans huit villes hôtes, du 24 juin au 25 juillet 2027.

« La Coupe du Monde Féminine 2027 sera un événement historique pour le football et pour le pays. Elle illustre la place qu’occupe désormais le football féminin au Brésil. Globo est fier de s’associer à la FIFA pour couvrir à nouveau un événement très attendu par l’ensemble des Brésiliens », a déclaré Fernando Manuel Pinto, responsable des droits sportifs de Globo.

« Nous sommes ravis d’étendre notre partenariat avec la FIFA et de contribuer à assurer la couverture la plus complète jamais proposée dans l’histoire de la Coupe du Monde Féminine, d’autant plus que la compétition se tiendra au Brésil », a ajouté Felipe Aquilino, responsable des droits médias de CazéTV. « Nous avons l’opportunité de soutenir la croissance du football féminin et d’élargir sa portée auprès du public, jeune et très engagé, de CazéTV. »

En s’associant à Globo et CazéTV, la FIFA franchit un nouveau palier dans le cadre de sa mission qui consiste à faire de la prochaine Coupe du Monde Féminine la plus grande de tous les temps, mais également à faire vivre la passion et l’enthousiasme qui entourent cette compétition aux amateurs et amatrices du football du Brésil et du monde entier.