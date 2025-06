Next

QU'EST-CE QUE LE FAN MOVEMENT ?

Le Fan Movement est une communauté dynamique d'amateurs de football du monde entier, qui vivent et célèbrent le beau jeu que nous aimons tant. Freestyler, artiste, supporter inconditionnel d'un club ou gamer, tous se retrouvent autour du sport roi et de ses multiples facettes. Le Fan Movement a poursuivi ses activités après son lancement officiel au début de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™. Il existe parce que vous ou vos équipes favorites jouez au football tous les jours et qu'il se passe toujours quelque chose sur les terrains.