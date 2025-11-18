DoorDash devient Supporter officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™

En tant que Supporter officiel pour les services de retrait et de livraison à la demande, DoorDash permettra aux supporters de ressentir l’énergie si caractéristique des compétitions grâce à des campagnes locales, des événements numériques et des expériences communautaires. DoorDash sera également le tout premier Supporter officiel à proposer une application de réservation de restaurant dans le cadre d’une compétition de la FIFA, permettant aux supporters de découvrir des restaurants et de réserver des tables partout aux États-Unis dans un esprit d’unité et de célébration du football. Ce partenariat souligne l’engagement de DoorDash à réunir toutes les communautés autour de moments conviviaux, à l’échelle locale comme mondiale. Ronaldinho, la légende brésilienne dont le talent, la joie de vivre et la créativité ont marqué toute une génération d’amateurs du ballon rond, sera l’un des visages de la campagne. Ensemble, DoorDash et Ronaldinho raviveront la magie qui a fait de « Ronnie » une icône mondiale grâce à une campagne numérique destinée à toucher les supporters du monde entier. « Participer à cette campagne avec DoorDash est un grand moment pour moi, car j’ai l’impression de revivre mes débuts, lorsque je voulais simplement m’amuser et créer de la magie sur le terrain. Pour moi, l’essence du football a toujours été de tenter l’impossible, de faire sourire les gens et de vivre des moments de joie avec les supporters », a déclaré le joueur, vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA 2002™ avec le Brésil. « DoorDash incarne justement cet esprit de partage. J’espère que les supporters, toutes générations confondues, ressentiront cette joie de partager, qu’ils regardent le match chez eux ou dans les tribunes. » « Nous sommes ravis d’accueillir DoorDash dans la grande famille des Supporters officiels de la FIFA », a déclaré Romy Gai, directeur des Affaires commerciales de la FIFA. « La Coupe du Monde et la Coupe du Monde Féminine rassemblent des millions de supporters et cette collaboration doit nous permettre de leur proposer de nouvelles façons de partager des moments uniques. La forte présence de DoorDash sur les marchés locaux et sa stratégie axée sur le partage en font un partenaire idéal pour nos compétitions majeures. » « Le football n’est pas qu’un simple sport, c’est un langage universel qui unit les quartiers, les pays et les continents », a déclaré Kofi Amoo-Gottfried, vice-président du marketing chez DoorDash. « Ce partenariat avec la FIFA vise à cultiver ce langage commun en permettant aux supporters de profiter au maximum de chaque rencontre. Chaque jour de match, grâce à DoorDash, Deliveroo et Wolt, ils pourront commander tout ce dont ils ont besoin pour vivre une expérience unique, où qu’ils se trouvent. Pour nous, c’est simple : le football et nos trois marques rassemblent le monde. » La Coupe du Monde de la FIFA 2026™ sera le plus grand événement sportif jamais organisé puisque, pour la première fois, elle aura lieu dans trois pays : le Canada, les États-Unis et le Mexique. De son côté, la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Brésil 2027™ sera la première édition de la compétition phare du football féminine à avoir lieu en Amérique du Sud.