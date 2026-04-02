ADI Predictstreet nommé partenaire pronostics officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Ce partenariat marque une nouvelle étape en termes d’interaction avec les supporters

La plateforme innovante de ADI Predictstreet sera lancée en amont de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, entraînant les amateurs de football dans un univers de pronostics interactif

Des mesures de prévention garantiront la transparence, l’équité et la protection des utilisateurs

La FIFA a conclu un partenariat pluriannuel historique avec ADI Predictstreet, qui devient le premier Partenaire FIFA officiel pour la catégorie du marché des pronostics. Cet accord inédit renforce l'engagement continu de la FIFA en faveur de l'innovation et de l’interaction avec les supporters.

ADI Predictstreet fêtera son arrivée sur la plus grande des scènes sportives à l’occasion de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, offrant une nouvelle expérience interactive aux pronostiqueurs. La plus grande édition de la compétition phare du football mondial, qui verra 48 équipes s’affronter à l’occasion de 104 matches disputés dans 16 villes hôtes au Canada, aux États-Unis et au Mexique, devrait attirer des milliards de personnes dans le monde entier.

Grâce à cette collaboration, les supporters pourront prendre part à des expériences de pronostics dynamiques sur la plateforme de ADI Predictstreet, qui utilisera les données historiques officielles de la FIFA. Les amateurs auront ainsi la possibilité de pronostiquer les résultats des matches, les statistiques, les joueurs phares et les moments clés de la compétition, renforçant ainsi leur lien avec la Coupe du Monde de la FIFA™ à travers des interactions enrichies.

En sa qualité de Partenaire FIFA, ADI Predictstreet deviendra également le « presenting partner » de la FIFA pour son célèbre concours de pronostics gratuit, qui permet aux supporters de prédire le déroulement de l’épreuve et de défier leurs amis, les plongeant ainsi encore davantage dans l'action.

« La FIFA s'engage à améliorer continuellement l'expérience supportariale et à adopter des innovations qui rapprochent toujours plus les fans du football », a déclaré le Président de la FIFA, Gianni Infantino. « En s'associant à la FIFA, ADI Predictstreet permet aux amateurs de football du monde entier de vivre plus intensément leur sport favori, en leur offrant de nouveaux liens basés sur la connaissance et l'interaction. »

« Ce partenariat marque un tournant décisif pour ADI Predictstreet et pour la manière dont le public interagit avec les grands événements. Nous posons ici les bases d’un nouveau secteur alliant intelligence collective, technologie et monde réel », a pour sa part indiqué Ajay Hans Raj Bhatia, membre principal du conseil d’administration d’ADI Predictstreet.

Les activités de ADI Predictstreet en lien avec la Coupe du Monde se dérouleront conformément aux cadres réglementaire et d'intégrité de la FIFA, en incorporant un système de surveillance exhaustif. Les activités suspectes seront ainsi surveillées en temps réel à l’aide de systèmes qui compileront et partageront les informations pertinentes. Ces mesures de prévention assureront la transparence, l'équité et la protection des personnes participantes.