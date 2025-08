 Visa transcende l’expérience supportariale pour la toute première Coupe du Monde Féminine sans paiements en espèces

Alors que la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-Zélande 2023™ promet de battre de nombreux records, la FIFA et Visa, Partenaire FIFA pour le football féminin, ont annoncé aujourd’hui qu’il s’agirait de la toute première édition sans paiements en espèces. Pendant toute la compétition, les supporters pourront effectuer des paiements numériques à la fois rapides et pratiques en toute sécurité, avec un avantage supplémentaire pour les utilisateurs de cartes Visa, qui bénéficieront de nouvelles offres exclusives.

Les paiements par carte et par téléphone sont monnaie courante en Australie et en Aotearoa Nouvelle-Zélande, qui font partie des pays les plus avancés au monde en matière de paiements numériques. Les six stades australiens utilisés lors de cette compétition opèrent sans paiements en espèces. D’une manière générale, 99 % des transactions Visa (hors Internet) enregistrées en Australie se font sans contact, le taux s’élevant à 96 % pour l’Aotearoa Nouvelle-Zélande.