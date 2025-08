Le tirage au sort des préventes visa marquera l’ouverture de la 1ère phase de vente de billets pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

La vente des billets se déroulera en plusieurs phases, dont une première lancée le mercredi 10 septembre 2025

Visa, un des leaders mondiaux des paiements numériques, est le partenaire officiel de la FIFA pour les services de paiement et le seul moyen de paiement accepté lors de la première phase de vente de billets pour le grand rendez-vous de 2026

Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire sur FIFA.com/tickets pour manifester leur intérêt et créer leur identifiant FIFA

Pour les détenteurs et détentrices de carte Visa du monde entier, le rêve d’assister à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ prendra une forme plus concrète dès le mercredi 10 septembre, avec une opportunité exclusive qui leur est réservée. En s’inscrivant au tirage au sort des préventes Visa entre le 10 et le 19 septembre, ces personnes pourront peut-être obtenir une chance d’acheter des billets dans le cadre de la première phase de vente (sous réserve des conditions générales du programme) grâce à Visa, partenaire officiel de la FIFA pour les services de paiement. Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire sur FIFA.com/tickets dès aujourd’hui pour manifester leur intérêt et créer leur identifiant FIFA.

Afin de participer au tirage au sort des préventes Visa, les détenteurs et détentrices de carte Visa doivent se connecter à leur compte sur FIFA.com/tickets avec leur identifiant FIFA et remplir le formulaire de demande entre le 10 et le 19 septembre.

À l’issue d’un tirage au sort, la FIFA informera par courriel les personnes dont le nom aura été retenu, à partir du 30 septembre au plus tôt. Elles se verront attribuer une date et un créneau horaire, en octobre, durant lesquels elles pourront se rendre sur FIFA.com/tickets afin d’acheter leurs billets, en fonction des disponibilités. En sa qualité de fournisseur exclusif des solutions de paiement de la FIFA lors de la première phase de vente de billets, Visa garantit une expérience de paiement rapide, sécurisée et fluide.

« L’engouement pour la Coupe du Monde 2026 s’intensifie, et le 10 septembre est une date à ne surtout pas manquer pour tous les amoureux du ballon rond », déclare Romy Gai, directeur des Affaires commerciales de la FIFA. « Nous sommes ravis de nous associer de nouveau à Visa afin d’offrir aux fans la toute première chance de réserver leur place pour le plus grand spectacle sur terre. Un billet pour la Coupe du Monde offre bien plus qu’un simple siège en tribune, c’est la clé pour vivre la compétition la plus inclusive et spectaculaire de notre histoire. Nombreux sont ceux qui voudront vivre ce moment exceptionnel, alors pensez à créer votre identifiant FIFA et à vous munir de votre carte Visa. »

« L’enthousiasme monte d’un cran à quelques mois du coup d’envoi et chez Visa, nous sommes fiers d’être au cœur de l’action en rapprochant les supporters du jeu et en permettant aux entreprises locales d’être au rendez-vous », explique pour sa part Frank Cooper, directeur du Marketing chez Visa. « Il ne s’agit pas seulement d’offrir un accès anticipé aux billets, mais aussi de créer de véritables opportunités à travers l’Amérique du Nord, de renforcer la passion des amoureux du football à travers le globe et d’assurer que les retombées économiques de la compétition se fassent ressentir bien au-delà du coup de sifflet final. »

En raison de la forte demande prévue, les billets pour la Coupe du Monde de la FIFA™ sont mis en vente par phases, chacune suivant un processus spécifique. Si vous n’êtes pas éligible au tirage au sort des préventes Visa ou si vous souhaitez effectuer des achats supplémentaires, des billets pour la compétition resteront disponibles lors des phases de vente ultérieures, dont les détails seront communiqués en septembre.

Des formules hospitalité (billets compris) sont d’ores et déjà en vente sur FIFA.com/hospitality. La FIFA invite les amateurs et amatrices de football à procéder à leurs achats exclusivement sur FIFA.com/tickets, le canal officiel et recommandé pour la Coupe du Monde, car les formules hospitalité et les billets provenant de sources non officielles peuvent ne pas être valables. Visa, un des leaders mondiaux des paiements numériques, est le partenaire officiel de la FIFA pour les services de paiement et le moyen privilégié pour régler billets et formules hospitalité.

Un billet de match ne garantit pas l’entrée dans le pays hôte concerné. Il convient donc de consulter dès maintenant le site officiel des autorités de chacun des trois pays afin de prendre connaissance des conditions applicables en la matière.