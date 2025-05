Visa devient partenaire officiel de la nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™

Visa sera le partenaire officiel de la FIFA pour les technologies de paiement de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™

Partenaire de la FIFA de longue date, Visa proposera des animations tout au long de cette compétition très attendue

Les supporters qui souhaitent vivre l’histoire en direct peuvent acheter leurs billets sur FIFA.com/tickets

La FIFA a le plaisir d’annoncer que Visa, son partenaire de longue date et leader mondial des paiements numériques, comptera au nombre des partenaires officiels de la première édition de la nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™, qui aura lieu aux États-Unis du samedi 14 juin au dimanche 13 juillet 2025. Ce rendez-vous, qui s’annonce historique, marque le début d’un nouveau chapitre pour le football. En effet, pour la première fois, 32 des plus grandes équipes de la planète, issues des six confédérations, s’affronteront pendant plus de quatre semaines avec, à la clé, le titre de champion du monde des clubs.

En tant que partenaire officiel de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025, Visa participera à l’expérience des supporters à travers des programmes qui placeront les spectateurs toujours plus près de l’action.

La FIFA et Visa entretiennent des liens étroits ; leur association couvre la Coupe du Monde de la FIFA™ et la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, mais aussi les compétitions de jeunes, de futsal, de beach soccer et d’eSport organisées par l’instance dirigeante du football mondial.

« En tant que partenaire, Visa a largement contribué au développement du football. Nous sommes heureux de savoir cette entreprise de nouveau à nos côtés à l’approche de cette compétition historique », a déclaré Romy Gai,directeur des Affaires commerciales de la FIFA.

« La Coupe du Monde des Clubs 2025 va bouleverser le paysage du football de clubs. Visa est un géant de l’économie mondiale dont l’engagement au service de l’innovation n’est plus à démontrer. Nous sommes fiers d’accueillir cette grande marque, qui correspond parfaitement à notre vision audacieuse pour cette compétition. »

Frank Cooper III, Directeur Marketing chez Visa, a ajouté : « Ce nouveau volet de notre partenariat avec la FIFA témoigne de notre engagement en faveur du football à tous les échelons, de la base au plus haut niveau. Nous sommes fiers de prendre une part active dans cette compétition novatrice et d’offrir de nouvelles expériences à nos clients, aux titulaires de cartes et aux supporters. »

La Coupe du Monde des Clubs 2025 réunira les plus grandes équipes et les plus grands joueurs du monde entier. Avec un tel casting, le spectacle et garanti et il faut donc s’attendre à voir émerger un champion du monde des clubs d’un genre nouveau.

Les supporters du monde entier se préparent déjà à célébrer l’avènement d’une nouvelle tradition mondiale... et vous pouvez encore vous joindre à eux ! Rendez-vous sur FIFA.com/tickets pour réserver votre place et vivre l’histoire en direct.