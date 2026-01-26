Visa devient sponsor mondial de la première Coupe des Champions Féminine de la FIFA™

Visa s’associe à son partenaire de longue date, la FIFA, pour soutenir la croissance et la visibilité du football féminin

Visa remettra les principales distinctions individuelles de la compétition à l’issue de la phase finale, qui aura lieu à Londres du 28 janvier au 1 er février

Les supporters qui souhaitent assister à ces rencontres historiques peuvent d’ores et déjà se rendre sur FIFA.com/tickets

Visa, leader mondial des paiements numériques et partenaire de la FIFA depuis 2007, est devenu sponsor mondial de la toute première Coupe des Champions Féminine de la FIFA™. Dans le cadre de ce partenariat, Visa remettra le prix de Joueuse du match lors des deux demi-finales, du match pour la troisième place et de la finale. La célèbre marque sera également le sponsor principal du prix de Meilleure joueuse de la compétition, qui sera remis à l’issue de la finale.

« Nous sommes ravis d’accueillir Visa en tant que sponsor mondial de la première Coupe des Champions Féminine de la FIFA, une compétition qui réunit les champions de chaque confédération sur une scène véritablement mondiale », a déclaré Jill Ellis, directrice du Football de la FIFA.

« Cette compétition s’apprête à redéfinir le paysage du football féminin de clubs, et nous sommes fiers de pouvoir nous appuyer sur l’engagement continu de Visa en matière d’innovation et d’impact pour ce qui restera un moment charnière de l’histoire du football féminin. »

« Visa est fier d’étendre son partenariat de longue date avec la FIFA en soutenant la première Coupe des Champions Féminine de la FIFA », a ajouté Andrea Fairchild, vice-présidente doyenne de la stratégie de sponsoring de Visa.

« Cette nouvelle épreuve reflète l’incroyable trajectoire du football féminin, et sa capacité à stimuler la croissance sur et en dehors des terrains. Nous sommes enthousiastes à l’idée de connecter toujours plus de personnes au futur de la discipline. »

La Coupe des Champions Féminine de la FIFA ouvre un nouveau chapitre du football féminin interclubs. Pour la première fois, les clubs champions de quatre confédérations s’affrontent pour un titre intercontinental.

Les deux demi-finales auront lieu au Brentford Stadium le mercredi 28 janvier. Les supporters auront droit à deux affiches prometteuses : la première verra les champions de la Concacaf, Gotham FC (États-Unis), affronter le représentant de la CONMEBOL, le SC Corinthians (Brésil), à 12h30 GMT (13h30 CET). Puis, Arsenal Women FC (Angleterre), vainqueur de la Ligue des Champions féminine de l’UEFA, affrontera l’ASFAR (Maroc), vainqueur de la Ligue des Champions féminine de la CAF, à 18h00 GMT (19h00 CET).

La finale se déroulera quant à elle le dimanche 1er février à 18h00 GMT (19h00 CET) à l’Arsenal Stadium, où seront couronnées les premières championnes intercontinentales du football féminin de clubs. Cette affiche sera précédée du match pour la troisième place, programmé à 14h45 GMT (15h45 CET).