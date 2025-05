Valvoline Global sera Supporter officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Valvoline Global, l’un des leaders mondiaux en matière de solutions automobiles et industrielles, sera Supporter officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, le grand rendez-vous de l’année prochaine organisé au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Le nouveau sponsor de la compétition reine connaît en ce moment une expansion rapide à l’échelle internationale. Présent dans plus de 140 pays et territoires et s’apprêtant à souffler sa 160e bougie, le géant des lubrifiants enregistre des chiffres de croissance parmi les plus élevés au monde.

Cette édition 2026, qui s’annonce la plus gigantesque et la plus inclusive de l’histoire de la Coupe du Monde de la FIFA™, réunira 48 équipes qui disputeront 104 matches dans 16 villes à travers le Canada, les États-Unis et le Mexique. Valvoline proposera aux amateurs de football des expériences innovantes dans certaines villes hôtes et des promotions exclusives auprès de ses détaillants partenaires. De plus amples informations à ce sujet seront communiquées ultérieurement.