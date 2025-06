Une deuxième saison haute en couleurs pour le podcast FIFA PlayOn

À un peu plus d’un an de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, le podcast FIFA PlayOn revient pour une deuxième saison avec deux nouveaux hôtes et un format repensé. Après le succès de la première édition, ce sont cette fois Eniola Aluko, ancienne internationale anglaise devenue consultante, et Àlvaro Soler, chanteur-compositeur hispano-allemand, qui seront aux manettes. Le duo animera des interviews avec des grands noms du football et de la musique afin de mettre en lumière les liens qui existent entre les deux mondes. Chaque épisode comprend plusieurs rubriques, avec notamment un jeu intitulé « Versus » dans lequel les deux hôtes s’affrontent pour répondre à une série de questions liées au football et à la musique, ainsi qu’une partie bimensuelle appelée « Autour du monde » lors de laquelle une légende du ballon rond revient sur ses chansons, joueurs et buts favoris de la Coupe du Monde de la FIFA™. Parmi les invités figurent Kaká, FIFA Legend, mais aussi Ludacris, icône du rap, ou encore Kelly Lee Owens, qui a composé l’identité musicale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™, et Leah Williamson, cadre de l’équipe d’Angleterre féminine. "Je suis ravie de présenter la deuxième saison du podcast FIFA PlayOn", a déclaré Eniola Aluko. "Elle fera assurément recette auprès du public, car elle traitera de deux des plus grandes passions qui soient : la musique et le football. J’ai énormément apprécié de pouvoir discuter avec nos invités et je sais que notre audience prendra autant de plaisir à écouter ce podcast divertissant, excitant et intéressant que nous avons eu à le faire !"