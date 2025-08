Toutes les formules de sponsoring et de partenariat vendues

Le tout premier programme de la FIFA consacré aux partenariats de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA affiche désormais complet, regroupant une liste impressionnante de marques du monde entier

Tous les sponsors régionaux et mondiaux de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-Zélande 2023™ ont signé leur contrat ou se trouvent dans la dernière phase de contractualisation

Hublot et Itaú sont les derniers supporters de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA à s’engager pour Australie & Nouvelle-Zélande 2023

La Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ – qui s’annonce comme le plus grand événement sportif féminin unidisciplinaire jamais organisé – fera l’objet d’un soutien commercial sans précédent, la FIFA ayant annoncé aujourd’hui que toutes les formules de sponsoring ont été vendues pour cette compétition historique.

Le programme de partenariat regroupera les cinq Partenaires FIFA et deux partenaires mondiaux du football féminin, mais aussi neuf sponsors mondiaux et quatorze supporters régionaux ou nationaux de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA. En conséquence, le programme de partenariat commercial de la FIFA est passé de 12 sponsors (six partenaires et six supporters nationaux) lors de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019™ à près de 30 cette année, soit une augmentation de plus de 100%.

Les deux derniers affiliés commerciaux à avoir rejoint le programme sont : Hublot – chronométreur officiel : Pour la troisième édition consécutive, Hublot retrouve la Coupe du Monde Féminine de la FIFA en tant que détenteur de licence de marque. Le célèbre horloger suisse équipera les 107 arbitres de la compétition avec sa luxueuse Big Bang e Gen 3, une smartwatch combinant le design de la montre phare Big Bang avec des matériaux dernier cri et la technologie connectée la plus récente.

Itaú – Banque officielle de la compétition au Brésil : Itaú est l’une des plus grandes banques du Brésil et l’une des marques les plus emblématiques du pays, ainsi qu’un soutien de longue date du football féminin. Si la portée de la collaboration varie d’un partenaire à l’autre, l’objectif principal reste de soutenir la croissance du football féminin, d’améliorer l’expérience supportariale et d’associer l’ambition et l’énergie sur le terrain aux engagements et investissements hors du terrain. Romy Gai, directeur des Affaires commerciales de la FIFA, a déclaré :

"La Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 promet d’être le plus grand événement sportif disciplinaire féminin de l’histoire, et c’est formidable de voir nos fantastiques partenaires et supporters s’impliquer et renforcer le potentiel de cet événement unique."

"Nous partageons la même volonté de développer le football féminin à tous les niveaux, et les différents acteurs impliqués ont tout mis en œuvre pour diffuser le message, développer le football féminin et mettre en valeur la discipline. Cette compétition s’annonce exceptionnelle et je remercie tous nos supporters, nos sponsors et nos partenaires de nous accompagner dans cette aventure." La directrice de la division du Football féminin de la FIFA, Sarai Bareman, a pour sa part ajouté :

"Le développement mondial du football féminin est au cœur de tout ce que nous entreprenons autour de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA. Je suis véritablement subjuguée par l’incroyable soutien que nos affiliés commerciaux du monde entier nous ont apporté dans l’optique de cette compétition.