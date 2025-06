The Home Depot devient partenaire officiel de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ pour l’Amérique du Nord

L’entreprise de détail est déjà supporter officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ pour les produits de rénovation résidentielle

La compétition n’a pris qu’une courte pause à l’issue de la phase de groupes, les huitièmes de finale ayant débuté aujourd’hui pour les 16 équipes encore en lice

La phase à élimination directe se déroule à Philadelphie, Charlotte, Atlanta, Miami, New York – New Jersey et Orlando au cours des prochaines semaines

La FIFA est fière d’accueillir The Home Depot dans le giron des partenaires officiels de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ pour l’Amérique du Nord, dans le cadre d’un accord qui vient renforcer l’engagement de l’entreprise en faveur du football à travers la région.

L’annonce de ce partenariat intervient à un moment charnière de la compétition : la phase de groupes vient de s’achever et les 16 équipes encore en lice disputent désormais la phase à élimination directe, chacune rêvant de soulever le nouveau trophée emblématique à l’issue de la finale du dimanche 13 juillet au MetLife Stadium de New York – New Jersey.

Romy Gai, directeur des Affaires commerciales de la FIFA, a déclaré : « Nous sommes ravis de renforcer nos liens avec Home Depot, à l’heure où la toute première Coupe du Monde des Clubs entre dans sa phase finale. L’ancrage de longue date de Home Depot au sein des communautés de toute l’Amérique du Nord en fait un partenaire idéal pour la compétition.

Cette dernière, qui a déjà attiré près de 1,7 million de spectateurs dans les tribunes lors des 48 premiers matches, illustre à merveille la passion que la région nourrit pour le football. Avec le soutien de Home Depot, nous allons pouvoir emmener avec nous encore plus de supporters sur la route de la finale. »

« Nous sommes heureux de faire partie de cette Coupe du Monde des Clubs 2025, dans le prolongement de notre partenariat pour la Coupe du Monde 2026 », a ajouté Allison Kolber, vice-présidente du Marketing intégré chez The Home Depot. « La connexion avec nos clients grâce au pouvoir du sport est quelque chose qui nous tient à cœur, et nous nous réjouissons de mettre à profit l’esprit du football dans le cadre de cette collaboration. »

The Home Depot sera visible au fil des matches, jusqu’à la fin de la compétition, et poursuivra son travail dans la région et avec la FIFA jusqu’en 2026.